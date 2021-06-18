На взморье едут тысячи людей: в определенные часы к морю лучше не ходить

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные воздух в Литве прогреется до 30 градусов, поэтому нет никаких сомнений в том, что на взморье съедется большое количество отдыхающих. Для одних это - развлечение, а для других – спасателей, это самая страда.

Как глава Палангской спасательной станции Йонас Пирожникас, так и заместитель директора Компании "Клайпедские пляжи" Александрас Сиакки рассказали Delfi об основных правилах безопасности, о самых опасных и курьезных ситуациях.

"Отдыхающим, у которых есть проблемы со здоровьем или хронические болезни, мы не рекомендуем ходить на пляж с 11 до 15 часов. В это время солнце самое жаркое и опасное", – сказали собеседники.

Они просили отдыхающих приносить на пляж как можно больше воды, носить головные уборы, использовать солнцезащитные кремы и зонтики от солнца.

"Я всегда прошу отдыхающих приносить воду, а не сладкие напитки. Напоминаю, что на пляжах запрещается употреблять алкогольные напитки, пьяных или тех, кто пьют алкоголь на пляже спасатели просят уйти. Если отдыхающие не подчиняются, вызываем полицию, тогда люди получают штрафы. Я напоминаю, что на пляже патрулирует и полиция", – сказал Сиакки.

"Если на пляже вы видите знак "Яма", не купайтесь в этом месте. Ямы особенно опасны для детей и в тех случаях, если на море волны. Бывает такое - человек купается, прыгает через волны, а течение уносит его в сторону - так в течение 20 минут он оказывается на расстоянии 50 м от того места, где начал купание. Тогда он по морю идет к тому месту, где вошел в воду, и попадает в яму, хлебнет воды, начинает паниковать, барахтаться, теряет силы... Совет: не пугаться, диаметр ямы обычно 2-3 м, ее можно переплыть", – пояснил Пирожникас.

Он призывает остерегаться солнца. "Летом часто бывает, что люди получают солнечные удары, ожоги. Мы всякое видели. Люди засыпают, просыпаются и видят, что обгорели. Особенно опасно заснуть без головного убора", - рассказал Пирожникас.

По словам спасателей, больше всего работы и курьезов бывает с участием пьяных людей. "На солнце достаточно выпить два бокала пива, и человек плохо ориентируется в пространстве. Как я говорю, такому отдыхающему море по колено. Как правило, чаще всего тонут именно пьяные отдыхающие. Мы просим таких людей не купаться, покинуть пляж, иногда приходится вызывать полицию", - заметил Пирожникас.

Бывают и курьезные ситуации - пьяный человек на четвереньках ползет в море. "Когда его вытаскивают из воды спасатели и спрашивают, зачем он пошел в море, он отвечает: "Через три часа я должен был ехать в Вильнюс, Каунас или куда-то еще, хотел протрезветь. Это абсурд. Такие люди чаще попадают в реанимацию, а не домой", – продолжил спасатель.

"После карантина жители стали очень злыми и агрессивными. Им делаешь дружеское замечание, а они грубо отвечают: "Ты что, купил море, что тут поучаешь?" или "Пойду и буду купаться, я сам за себя в ответе, напишу объяснительную", – сказал Пирожникас.

Сиакки заметил, что тонут обычно те, кто умеет плавать. "Люди приезжают из другого города, где нет моря, они привыкли купаться в озерах, в других водоемах, когда их подхватывает течение, они паникуют, расходуют силы и тонут. Если тебя несет течение, не надо ему противиться, лучше плыть по течению, а когда оно отпустит, отплыть в сторону", – сказал спасатель.

Типичные курьезы на море - когда отдыхают муж и жена, муж идет купаться, жена наблюдает за ним, потом отвернется, а его уже нет. "Женщина поднимает на ноги друзей, знакомых, спасателей, а через час ее супруга находят в баре, где он пьет пиво. Таких случаев насчитываем сотни", – заметил Пирожникас.

По его словам, тоже самое бывает с детьми, мама говорит: "Секунду назад я видела, как ребенок бродил вдоль моря, а сейчас пропал. наверное, утонул".

"А в итоге находим ребенка в 2-3 км. Вчера в Паланге было такое - пропал 4-летний ребенок, мама и мы бросились на поиски. Нашли ребенка у пирса, а пропал он у спасательной станции. Это немаленькое расстояние, а ребенок ходит себе, насвистывая. Совет родителям: если пропал ребенок, идите вдоль моря в одну, потом в другую сторону. Тал почти всегда бывает", – сказал Пирожникас.

По его словам, бывает и такое, когда ребенка ищут 3-4 часа, а он уже сидит дома и ждет там родителей.

Он напоминает, что во всех случаях, когда нужна помощь, отдыхающие должны звонить по номеру 1509.

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