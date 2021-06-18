В Каунасе 12-летняя девочка нашла и принесла в полицию большую сумму денег

Эту историю можно было бы назвать счастливой, если бы полиции удалось найти владельца потерянных средств. Почти месяц полиция каунасского комиссариата Сантакос пытается выяснить, кому принадлежат деньги, принесенные в комиссариат 12-летней девочкой в конце мая этого года. Девочка нашла деньги в Вилиямполе, однако владельца этой находки пока не удается отыскать.

"Очень радуют такие гражданские поступки молодого поколения. Мы понимаем, что девочка могла оставить находку себе, но поступила иначе – принесла ее в полицию", – сказали представители комиссариата.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что полиция не называет, сколько денег было найдено и точное место, где девочка их нашла. Она только отметила, что если бы "речь шла о 10 евро, то полиция не обращалась бы в СМИ".

Человека, которому принадлежат деньги, полиция просит обращаться к старшему следователю Реде Шимкуте по номеру 8 700 60684 или эл. почте reda.simkute@policija.lt.

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