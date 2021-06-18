Жуткое происшествие в центре Вильнюса: агрессивный мужчина напал на девушек

В среду вечером в неприятную ситуацию попали члены группы 4strings. Инцидент произошел на площади им. Винцаса Кудирки. Двум девушкам угрожал агрессивно настроенный мужчина, он задал им оскорбительный вопрос. Когда девушки на него не ответили, стал угрожать плоскогубцами.

Эту историю в фейсбуке рассказала Ева Макаускайте. По ее словам, страшно даже подумать, что сделал бы такой человек, если бы повстречал на своем пути гомосексуала. Она разрешила редакции Delfi поделиться ее комментарием

"Вчера мы играли около памятника Кудирке. Во время одного перерыва подошел этот человек в спортивном костюме и спросил: "Вы за п...ров или нет?", мы ему ничего не ответили, он еще раз спросил: "Отвечайте, вы за п...ров или нет, а то у меня есть плоскогубцы", и показал большие плоскогубцы, зажатые в кулаке как для удара.

Я стала отступать, коллега мне крикнул: "Снимай". Когда я включила камеру, мужчина надел капюшон и маску, чтобы его нельзя было опознать, и пошел на меня. Мы отступали, а он преследовал нас, повторяя тот же вопрос, угрожая плоскогубцами. Ситуацию разрешили двое молодых людей, к которым мы обратились за помощью, после словесной перепалки с ними мужчина ушел", – писала девушка.

"Мы позвонили в полицию, через 20 минут полицейские сообщили, что не приедут, поскольку поступил другой вызов. Они зарегистрировали этот случай и предложили написать заявление. Изменит ли что-то наше заявление, ведь физически мы не пострадали? Может, кто-то знает этого человека? Может, кто-то может помочь его опознать? Мы потрясены, мы чувствовали себя в опасности, поэтому делимся этой историей, будьте осторожны. Страшно подумать, что было бы, если бы мы дали на вопрос этого мужчины неподходящий для него ответ или что было бы, если бы он на улице увидел гомосексуалиста", - сказала Макаускайте.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Томас Браженас сказал Delfi, что такое сообщение было.

"У нас не было информации о его антигомофобском настрое. Нам сообщили об угрозах, о том, что мужчина пытался толкнуть девушку, но ее защитили проходившие мимо молодые люди. Потом этот мужчина ушел. Полицейские быстро приехали на место происшествия, но им не удалось найти мужчину. Насколько я знаю, девушка собиралась писать заявление, но не знаю, написала ли", – сказал он.

По его словам, мужчина ушел в сторону парламента.

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