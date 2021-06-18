Цель таких действий - увеличение числа пунктов вакцинации, чтобы они были доступнее для населения, особенно для людей, которые еще сомневаются.
"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и привиться", – сказала советник главы Минздрава Юстина Алексайте.
Как минимум одной дозой вакцины в Литве привиты 1,19 млн. жителей или 42,6%.
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