Глава СОГГЛ: около 10 первых пограничников Frontex прибудут в Литву в начале июля

Около 10 первых сотрудников миссии Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex должны прибыть в Литву в начале июля, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Планируется, что первые европейские пограничники прибудут в Литву на границу с Беларусью с 1 июля. (...) Около десяти должностных лиц может быть", - сказал в четверг BNS Р. Любаевас.

Он сказал это после состоявшегося в Варшаве заседания Управляющего совета Frontex, на котором представитель Литвы представил новейшую информацию о росте потоков нелельных мигрантов через белорусскую границу.

По данным МВД, только за первую половину июня в Литву из Беларуси пыталось попасть более 200 нелегальных мигрантов, а всего за этот год - почти 400 мигрантов, преимущественно граждане Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

По словам главы погранведомства, до середины июля в Литву в общей сложности должно прибыть около 30 дополнительных сотрудников как из погранслужб других стран, так и из постоянного корпуса Frontex.

"Будет комбинированная команда. Очень формальное отличие: сотрудники постоянного корпуса будут в форме Frontex, а другие пограничники - в формах своих погранведомств", - объяснил Р. Любаевас.

По его словам, литовским пограничникам будут помогать коллеги из Финляндии, Латвии и Эстонии, поскольку пограничников из этих стран дислоцировать проще всего.

Пограничники Frontex и других стран будут совместно патрулировать участок границы, помогать задерживать нелегальных мигрантов.

Будут помогать не только сотрудники, но и специальная техника

По словам Р. Любаеваса, сотрудники миссии Frontex должны прибыть в Литву до середины июля. Они будут помогать не только справляться с потоками нелегальных мигрантов: часть их будет размещена на пунктах погранконтроля, чтобы помогать при осуществлении контроля лиц и транспортных средств, пересекающих границу, предотвращая таким образом незаконную миграцию.

"Также планируется разместить и транспортные средства", - сказал глава СОГГЛ.

По его словам, в Литву должно быть доставлено несколько транспортных средств, возможно, и мобильное оборудование для наблюдения за границей.

Р. Любаевас говорит, что это не будет альтернативой внедряемым в стране системам наблюдения - мобильное оборудование будет использоваться на тех участках, где фиксируется больше всего нарушений.

Если понадобится, в Литву будет направлено больше пограничников

Глава погранслужбы подчеркнул, что на встрече услышал от коллег и представителей Еврокомиссии (ЕК) заверения в том, что Литву не оставят решать проблемы нелегальной миграции в одиночестве.

"По всей видимости, впервые за достаточно длительный период на заседании Управляющего совета Frontex шла речь не только о проблемах южных границ Европейского союза (ЕС), но и о вызовах на сухопутных восточных границах", - отметил Р. Любаевас.

Он подчеркнул, что при необходимости в Литву будет направлено еще больше пограничников.

"Мы договорились, что будем наблюдать за ситуацией. Если возникнет потребность в выделении нам большего числа сотрудников или технических средств, то мы всегда сможем согласовать это с Frontex и получить дополнительные мощности", - рассказал глава СОГГЛ.

И все же он сказал, что сейчас запланированных ресурсов достаточно, однако ситуацию трудно прогнозировать.

В частности, он акцентировал, что хотя в контексте ЕС в Литве потоки мигрантов "не очень впечатляющие", тем не менее Сообществу следует учитывать тенденцию, что по соседству находится "непрогнозируемое государство, которое открыто декларирует помощь нелегальным мигрантам".

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