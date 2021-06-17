Подержанных легковых автомобилей в Литве в этом году зарегистрировано на 3,1% меньше, чем в прошлом

BNS ru.DELFI.lt

Kauno automobilių turgus Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

За пять месяцев этого года в Литве впервые зарегистрировано 54,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 3,1% меньше, чем за такой же период прошлого года (почти 56,5 тыс.).

Их средний возраст составлял 11,3 года, а часть дизельных автомобилей в этом году составляла 71,2% (в прошлом году – 65,5%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Только в мае в стране впервые зарегистрировано 11,4 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 10,7% больше, чем в мае 2020 года (10,3 тыс.), однако на 33,1% меньше, чем в мае 2019 года (17 тыс.). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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