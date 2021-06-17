Министр энергетики о переговорах по торговле электроэнергией с третьими странами: движемся вперед

Переговоры с соседними государствами об общей методике торговли стран Балтии электроэнергией с третьими странами приносят пользу, говорит министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, но исход переговоров не комментирует.

"Мы продвигаемся вперед. Давайте будем надеяться, что у нас будет результат, хотя может быть по-разному", - сказал в четверг Д. Крейвис на "правительственном часе" в Сейме.

По словам министра, на прошлой неделе переговоры с эстонцами и латышами велись ежедневно.

"(Переговоры - BNS) заметно активизировались и ускорились, у нас есть на сегодняшний день некоторые уступки со стороны коллег из Балтийских стран", - сказал министр.

"Если смотреть по потокам электроэнергии, которые должны быть и которых не должно быть, то мы на половине пути, столько, сколько нужно, чтобы мы говорили, что наш закон удовлетворяется", - объяснил министр парламентариям.

Однако он подчеркнул, что еще не может сказать, удастся ли в течение нескольких ближайших недель завершить процесс успешно.

Ранее Д. Крейвис ставил целью договориться о новой методике до конца июня.

Министр говорит, что утвержденная и применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке методика торговли электроэнергией с Россией допускает попадание на рынок стран Балтии электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!