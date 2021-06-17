На Литву надвигается рекордная жара, в Каунасе будет до 35 градусов

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI montažas/meteo.lt

В Литву идет жаркая погода, а в Каунасе прогнозируют рекордно высокую температуру. По данным Литовской гидрометеорологической службы, в пятницу в Каунасе будет до 35 градусов тепла.

Meteo.lt прогнозирует очень жаркую погоду. Осадков не ожидается. 18 июня будет сухо и ясно. Ночью 11–16, днем 27–32 градуса выше нуля. 19 июня без осадков. Ночью 14–19, днем 27–32 градуса тепла. 20 июня вероятность дождя невелика. Ночью 15–20, днем 27–32 градуса тепла. 21 июня ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 27–32 градуса тепла. В ночь на 22 июня без осадков, днем местами пройдут дожди с грозами. Ночью будет 18–23, днем 28–33 градуса тепла. Foto: meteo.lt Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!