Глава МИД обещает убежище афганским переводчикам, которые помогали литовским военным

Переводчикам, которые помогали литовским военных в Афганистане, и получили угрозы талибов, будет предоставлено убежище, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Вчера мы говорили об этом с министром обороны и сошлись во мнении, что мы предоставим этим людям убежище. Я думаю, что это правильное и ответственное решение", – сказал глава МИД в четверг Сейме журналистам.

"Это люди, которые, я не сомневаюсь, смогут найти работу, заниматься экономической деятельностью в Литве. По нашим общим оценкам, есть обоснованная угроза в связи с их сотрудничеством с Альянсом – с теми, силами, которые были в Афганистане, кажется, с 2004 года", – сказал он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что помочь переводчикам "дело чести" Литвы.

"Это люди, которые помогали нашим силам, и если это так, то это определенное слово, которое было дано, и реализовать его - дело чести государства. Я думаю, что ведомства, которые за это отвечают – министерства Обороны, Иностранных дел, разведывательные органы - действительно решат эту проблему", – сказала журналистам в Сейме И. Шимоните.

Она также отметила, что нужно будет оценивать ситуацию каждого конкретного лица.

"У меня нет права предоставлять убежища, нужно оценивать конкретную ситуацию. Но люди, которым грозит политическое преследование, обладают несколько иным статусом, чем люди, которым просто не нравится экономическая ситуация в их стране", – сказала глава правительства.

К президенту, премьеру, членам Сейма и министрам обороны, внутренних дел Литвы на этой неделе обратились 12 переводчиков, которые помогали литовским военным в провинции Гор.

Они утверждают, что в 2005-2013 годах помогали военным общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы.

"Мы получили множество угроз со стороны боевиков-талибов, однако литовские военные были об этом информированы, поскольку мы об этом сообщали", – говорится в письме афганцев, которое видело и BNS.

Афганцы утверждают, что количество угроз выросло, когда миссия в провинции Гор завершилась, поэтому они были вынуждены переселиться в другие части страны. Трое переводчиков недавно из-за угроз отправились в Европу, у оставшихся нет такой возможности по причине плохого экономического положения.

Они также отмечают, что информировали литовских военных об угрозах их жизни, когда миссия завершится, однако в то время ситуация была лучше, чем сейчас.

"Сейчас ситуация значительно хуже, поскольку было заявлено о выводе военных из Афганистана, поэтому Талибан может воспользоваться этим для того, чтобы перенять больший контроль, и переводчики, которые помогали "оккупационным военным силам", являются их первой мишенью", – говорится в письме.

"Это вопрос жизни и смерти. Военные США и НАТО покинут Афганистан приблизительно через два месяца, примерно столько же времени у нас, чтобы покинуть Афганистан. Надеемся на помощь Литвы в течение этого времени", – говорится в нем.

Переводчики просят спасти их жизни, поскольку в противном случае им грозит смерть, а также добавляют, что если бы они чувствовали себя в безопасности в собственной стране, то не просили бы о помощи.

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