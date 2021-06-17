Перед лицом опасного штамма – необычная ситуация в Литве: приходится выливать больше доз вакцины

На прошлой неделе в Литве значительно замедлились темпы вакцинации, а количество неиспользованной вакцины увеличилось в разы. В чем причина, и как правительство привлечет людей вакцинироваться? Об этом в передаче "Утро на Delfi" говорил представитель Минздрава Лукас Галкус.

На вопрос, чувствуется ли по-прежнему замедление вакцинации, он ответил, что эта тенденция наблюдается с начала прошлой недели.

"Если в первую неделю массовой вакцинации мы привили 100 000 человек, то на прошлой неделе первой дозой привили чуть больше 55 000. Падение значительное - на 45 000.

На этой неделе, наверное, показатель будет похожим. Может будет чуть выше, поскольку началась вакцинация детей с 12 лет. <...>", - сказал он.

На вопрос о причинах замедления темпов вакцинации, Галкус ответил, что опросы по сути подтвердили то, что наблюдалось на деле.

"Около 40% жителей решительно были настроены прививаться и даже не сомневались. Они привились, как только появилась такая возможность, мы видим, что в течение нескольких недель был достигнут показатель 40% привитых одной дозой. Затем темпы начали резко замедляться, значит, все, кто хотел, уже привились, остались лишь сомневающиеся или выступающие против вакцинации", - сказал он.

По словам представителя Минздрава, сейчас все усилия будут направлены на вакцинацию сомневающихся, их убеждение. Галкус заметил, что очень небольшой процент не приходит на ревакцинацию - до 2%.

"Некоторые не приходят, поскольку переболели ковидом после первой дозы. Им вторую прививку надо делать намного позже. Другие опаздывают на срок до двух недель, это оправдано, в жизни всякое случается. <...>. Таким людям мы вышлем сообщения, напомним, что они все еще могут привиться", - сказал специалист.

Минздрав сообщил, что на прошлой неделе количество неиспользованной и вылитой вакцины увеличилось в 3-4 раза - это дозы приготовленные для ревакцинации.

"На прошлой неделе утилизировали пару сотен доз, в мае бывало до 50. Рост есть, но причины понятны. Растет число людей, которые не могут приехать на ревакцинацию, к сожалению, срок годности у вакцины небольшой, поэтому ее приходится утилизировать. Кроме того, замедляется темп вакцинации, приходят три человека, а в одном флаконе - 5 доз. Вот и приходится уничтожать часть вакцины", - сказал Галкус.

Он сказал, что сейчас главное - мотивация жителей.

"У нас есть вакцина как на складах, так и в центрах вакцинации. Если нам удастся мотивировать людей, вакцину выливать не придется", - заметил Галкус.

Он сказал, что сейчас планируют улучшение сети центров вакцинации, мобильных команд, больше информации будут предоставлять на всех языках.

Благодаря налаженным поставкам вакцины в Литве до июля планировалось привить 70% жителей, сейчас количество желающих снизилось, поэтому планируется, что такое количество людей одной дозой привьют до конца месяца, а двумя дозами - уже осенью.

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