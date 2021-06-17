Премьер-министр: дискуссия о контроле над алкоголем не будет быстрой

В связи с тем, что в парламенте Литвы зарегистрированы поправки, которые призваны отменить прежние ограничения на торговлю алкоголем, премьер-министр Ингрида Шимоните отмечает, что дискуссия по этому вопросу не будет быстрой.

"Дискуссия точно не будет быстрой, и я думаю, что хорошо, что она не будет быстрой, поскольку мы должен все равно видеть вещи, которые происходили после последних изменений", – сказала премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По ее словам, прежняя власть, которая значительно ужесточила контроль над алкоголем, приняла решения, в эффективности которых можно сомневаться.

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"Те рекламные кампании, в которых была безалкогольная Bobeline (литовская настойка -BNS), достаточно ярко демонстрируют, что в законе есть просто пробелы в логике. И вопрос в том, должны ли быть эти пробелы, чтобы над законом попросту не смеялись", – сказала премьер.

Фракция либералов в Сейме Литвы зарегистрировала проект поправок к закону о контролю над алкоголем, в которых предлагается снизить возраст, с которого можно потреблять алкоголь, унифицировать время торговли алкоголем во все дни недели.

Предлагается снизить возраст потребления алкоголя в зависимости от крепости напитков, с 18 лет разрешить употребление алкогольных напитков крепостью до 15%, а более крепкие – с 20 лет.

Закон о контроле над алкоголем несколько лет назад сильно ужесточили находившиеся у власти "аграрии" – возраст, с которого можно употреблять алкоголь, был повышен до 20 лет, время его продажи было ограничено с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – с 10 до 15 часов, была запрещена любая реклама алкоголя.

Опрос, проведенный компаний Vilmorus в мае по заказу BNS, свидетельствует, что 46,5% респондентов не одобряют или скорее не одобряют ограничения на торговлю и рекламу алкоголя, между тем, их склонны одобрять 41,5% опрошенных.

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