Премьер Литвы сказала, что дала бы разрешение на шествие ЛГБТ в Каунасе и "Марш семей" в Вильнюсе

Со вторника у здания парламента Литвы проходит трехдневный митинг организаторов "Большого марша в защиту семей", на котором напоминают о требованиях, выдвинутых 15 мая. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг утром в передаче на Žinių radijas сказала, что не могла выйти к собравшимся в среду у здания парламента участникам протеста. Но если бы была ее воля, она бы разрешила провести и шествие ЛГБТ в Каунасе, и протест в Вильнюсе.

Полиция уже сообщила, что начаты расследования в связи с нарушениями порядка во время проведения митинга в Вильнюсе. Шимоните сказала, что выйти к участникам не могла из-за отсутствия свободного времени, но она не боялась бы с ними общаться. Правда премьер напомнила о попытке говорить с собравшимися, которую предпринял депутат Матас Малдейкис.

"Так называемый семейный марш написал мне письмо в середине мая, я как вежливый человек им ответила. Вчера у меня был напряженный график работы, на такие разговоры времени у меня не было, но я не боюсь людей, со всеми могу говорить. Только что тут кроется некоторое лицемерие. Часто говорят – выходите, поговорим, я хотела бы напомнить о попытке, предпринятой Малдейкисом. И после этого люди еще говорят, что с ними не разговаривают (...).

Я говорю о тех, кто собрался у парламента и правительства. Очень тяжело после этого говорить, что с тобой не разговаривают, когда пришедшего посылают на три буквы", – сказала Шимоните.

"Такое поведение мне напоминает инициацию политической деятельности. Я думаю, что так или иначе через это будут пытаться попасть к власти, это нормально", – продолжила премьер.

"Я думаю, долг политиков, особенно тех, которые ценят Литву как часть западной демократии и хотят, чтобы она такой осталась - снижение напряжения. Но мы будем наблюдать, что есть желающие увеличивать это напряжение", – сказала она.

На вопрос, дала бы она разрешение на проведение "Марша семей" в Вильнюсе и Kaunas pride в Каунасе, она ответила: "Разрешила бы оба".

Она сказала, что если уже было дано разрешение на мероприятие в парке Вингис, то и на этот раз надо было договориться.

"Свобода собраний - важна, важно соблюдать порядок, полиция должна выполнять свою работу. Но с другой стороны, если было дано разрешение на мероприятие в парке Вингис, то и тут надо было договориться с организаторами и выдать разрешение, например, через месяц, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, я думаю, можно было договориться. И не затевать дополнительные ненужные дискуссии", – сказала Шимоните.

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