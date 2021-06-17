Коронавирус в Литве: 104 новых случая, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждены 104 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 7276 молекулярных (ПЦР) и 4290 антигенных тестов на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 94 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 278 177 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4357 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8831 смерть.

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