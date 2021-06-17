С июля в Литве начнется выплата новых пенсий, кому надо обращаться

С 1 июля 2021 года в Литве одинокие получатели пенсионных пособий могут обращаться в "Содру" за пенсией одинокого человека. Соцмин рассказал, в каком случае получатели "вдовьих" пенсий станут получать пенсии одинокого человека.

"Нищета все еще касается многих пожилых людей и инвалидов. С июля одинокие получатели пенсионных пособий и маленьких пенсий смогут обращаться за пенсией одинокого человека. Такие пенсии смогут получать также вдовы и вдовцы с маленькими пенсиями, если у них нет права на получение "вдовьей" пенсии или эта пенсия меньше 28,63 евро. Я надеюсь, что эта выплата поможет снизить нищету в среде одиноких пенсионеров и инвалидов", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Остальные инвалиды и пенсионеры по-прежнему будут получать "вдовьи" пенсии. Им никуда обращаться не надо.

Пенсию одинокого человека получат и те, кто не имеет права на получение "вдовьей" пенсии, например, если у скончавшегося супруга не было необходимого трудового стажа или с момента заключения брака до смерти прошло меньше года или если человек получил инвалидность больше чем через 5 лет после смерти супруга. Пенсию одинокого человека смогут получать и пожилые люди или инвалиды, получившие право на "вдовью" пенсию и пенсию по утрате кормильца, но выбрали вторую.

Вдовы и вдовцы не получающие "вдовью" пенсию или если эта пенсия меньше 28,63 евро, могут обращаться за пенсией одинокого человека в этом году. С начала 2022 года пенсию одинокого человека смогут получать все одинокие инвалиды или пенсионеры.

КУДА, КОГДА и КАК ОБРАЩАТЬСЯ. Надо подать заявку. Это можно сделать с 1 июня 2021 г: заполнив заявку по интернету, прийти и заполнить ее в отделении "Содры", позвонить по телефону и подать ее во время телефонного разговора.

Если вы подадите заявку с 1 июля по 31 октября 2021 г, то решение будет принято не позже 30 ноября 2021 г. Если заявка поступит после 31 октября, то решение будет принято в течение 20 рабочих дней.

Обратиться за этой пенсией можно с 1 июня 2021 г, но не позже чем в течение 12 месяцев.

Если человек подаст заявку в течение 12 месяцев, он получит деньги за весь этот период, если позже - не больше чем за 12 месяцев.

Пенсию одинокого человека будут платить раз в месяц за текущий месяц.

В апреле 2021 года в Литве было около 206 000 получателей "вдовьих пенсий", 436 получателей государственных "вдовьих" пенсий и пенсий по утере кормильца и 804 получателя "вдовьих" пенсий должностных лиц.

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