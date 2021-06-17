Правила карантина с 17 июня: какие новшества ждут

С 17 июня в Литве вводят новые послабления карантина – новейшие изменения правительство утвердило в понедельник. Delfi представляет все новшества. Карантин в Литве действует до конца этого месяца, однако уже поговаривают, что его могут отменить раньше.

Не будут ограничивать время работы

С четверга в Литве не будут ограничивать время работы заведений общепита и других мест развлечения и досуга (и спортзалов, и казино).

Изменения в действии "паспорта возможностей"

С 17 июня меняются и условия получения "паспорта возможностей". До 13 недель (было 12) увеличивается срок его действия после первой дозы Vaxzevria.

Переболевшим "паспорт возможностей" выдадут через две недели после первой дозы любой вакцины (Comirnaty, COVID–19 Vaccine Moderna, COVID–19 Vaccine Janssen и Vaxzevria), если диагноз у человека был подтвержден ПЦР тестом SARS–CoV–2.

Переболевшим продлевают срок действия "паспорта возможностей" на месяц через 210 дней после болезни, чтобы они могли привиться от COVID–19 и действие документа не прерывалось.

Срок действия теста на антигены продлен до 48 часов (вместо 24 ч).

Итак, "паспорт возможностей" могут получить:

1. Привитые одной из вакцин от COVID–19: через неделю после второй дозы Comirnaty или COVID–19 Vaccine Moderna, за исключением ситуации, указанной в подпункте 18.1.5; через две недели после вакцинации вакциной COVID–19 Vaccine Janssen; через 4 недели, но не дольше 13 недель после первой дозы Vaxzevria, за исключением ситуации, указанной в подпункте 18.1.5; после второй дозы Vaxzevria;

2. Через две недели после первой дозы вакцин Comirnaty, COVID–19 Vaccine Moderna, COVID–19 Vaccine Janssen или Vaxzevria, если привит человек, переболевший COVID–19 (болезнь была подтверждена ПЦР-тестом SARS–CoV–2);

3. Переболевшие COVID–19, если был сделан ПЦР-тест SARS–CoV–2 или тест на антигены, а с момента получения положительного теста прошло не больше 210 дней (но не раньше, чем закончится срок изоляции);

4. Если был сдан тест на COVID–19 и получен отрицательный результат – не раньше чем за 72 ч (с момента взятия образца) если речь идет о ПЦР-тесте SARS–CoV–2 и не раньше чем за 48 ч , если сдан тест на антигены;

5. Дети до 16 лет.

Маски

С четверга маски могут не надевать исполнители, докладчики, ведущие мероприятий во время репетиций, записей и трансляций, если они находятся на безопасном расстоянии от участников.

Условия пересечения границ

С четверга обновлены условия прибытия иностранцев из третьих стран. Как доказательство предлагается признавать цифровой сертификат COVID, подготовленный в соответствии с требованиями ЕК.

Вакцинация считается полной; если после прививки прошло не меньше 14 дней: если человек привит двумя дозами вакцины, которая требует ревакцинации; одной дозой, если достаточно одной прививки; хотя бы одной дозой, если речь идет о переболевшем человеке.

Всем гражданам третьих стран младше 16 лет разрешается приезжать в Литву безо всяких ограничений.

Меняются и правила тестирования приезжих и вернувшихся в Литву. Тесты сдавать надо лишь тем, кто приезжает из стран, входящих в список пораженных.

ПЦР тест важно сдать не раньше чем за 72 ч, а на антигены - за 48 ч. перед приездом в Литву.

Что касается лиц, которые были привиты или переболели COVID–19, то им не надо сдавать тест, если они в течение 14 дней до возвращения не посещали страны из зоны риска (список Минздрава). Как доказательство вакцинации предлагают принимать цифровой сертификат, подготовленный на базе требований ЕК. Кроме того, переболевшим не надо сдавать тест, только если болезнь была подтверждена ПЦР-тестом.

Работа общеобразовательных учреждений

Было решено отказаться от избыточных ограничений в сфере образования. Ученики с разного рода недугами (тугоухость, слепота, слабое зрение и т.д.), ученики в школах, размещенных в местах лишения свободы, могут сдавать экзамены в помещениях, если на одного ученика приходится 10 кв. м (когда в помещении больше 10 человек). Такие же правила распространяются на учеников иностранных школ, учеников, сдающих вступительные экзамены, учащихся профтехучилищ или вузов.

Внеклассное обучение детей проходит в условиях ЧП, в закрытом помещении одновременно не может быть больше 30 детей (исключение касается лагерей в которых все дети и работники получили "паспорт возможностей").

Все работники детских лагерей должны регулярно тестироваться.

Неформальное обучение взрослых проводится в помещениях, если на одного человека предоставляют 10 кв. м, за исключением случаев, когда участники получили "паспорта возможностей".

В школы с четверга могут вернуться ученики почти всех муниципалитетов. С учетом улучшения эпидемиологической ситуации без тестирования школы могут посещать ученики начальных классов и 5-11 классов практически всех муниципалитетов.

Тестироваться надо лишь в тех муниципалитетах, где количество случаев заболевания превышает 200 на 100 000 жителей. В эту группу входят Утенский, Швенчёнский, Укмергский, Молетский и Висагинский районы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!