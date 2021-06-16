Министр энергетики: GIPL откроет новые возможности сотрудничества с Польшей

Магистральный газопровод Литвы и Польши (GIPL), строительство которого завершается в этом году, откроет новые возможности двустороннего экономического сотрудничества, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Он обсудил с посетившим Литву уполномоченным правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским совместные стратегические проекты, сообщает Министерство энергетики. Во вторник П. Наимский посетил Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ).

"Один из наших важнейших общих стратегических интересов - интеграция газового рынка. Мы должны всячески наращивать потенциал общего газового рынка, так что мы обсудили возможность участия польской стороны в долгосрочных аукционах использования терминала СПГ", - сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

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Д. Крейвис обсудил с П. Наимским и подготовку стран Балтии к синхронизации электросетей с сетями материковой Европы и крупнейший компонент этого проекта - морскую перемычку между двумя странами - Harmony Link.

Во время встречи обсуждались и вопросы повышения региональной энергетической безопасности, проблематика торговли электроэнергией из третьих стран. Как сообщает министерство, П. Наимский выразил солидарность с Литвой и в вопросе отказа от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце.

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