Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.

Бундесвер на фоне скандала вокруг серьезной провинности целого ряда немецких солдат из миссии НАТО в Литве в четверг, 16 июня, объявил о выводе из этой страны немецкого мотопехотного взвода в полном составе. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer) заявила, что все необходимые расследования и процедуры будут продолжены в Германии. Допущенные нарушения подрывают репутацию бундесвера и Германии и будут наказаны со всей строгостью, написала она в своем микроблоге в Twitter.

Статьи по теме: Скандальная вечеринка: Германия отзывает 4 солдат из Литвы Das Fehlverhalten einiger Soldaten in Litauen ist ein Schlag ins Gesicht aller, die Tag für Tag in der #Bundeswehr der Sicherheit in unserem Land dienen. Die Entgleisungen beschädigen das Ansehen der Bundeswehr und Deutschlands. Das wird mit aller Härte bestraft werden. 1/2 — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) June 16, 2021



Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что из состава миссии НАТО в Литве было отозвано четыре немецких солдата из-за грубых провинностей в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбления с предположительно расистской подоплекой, сексуальное принуждение и выходки экстремистского характера.

Грубые провинности

По данным следствия, в ходе вечеринки, состоявшейся 30 апреля в районе города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились так сильно и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему товарищу, другой снимал происходящее на видео.

Еще более вопиющий случай был выявлен в ходе расследования данного инцидента. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля. В протоколе свидетельских показаний особо отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.

Главные подозреваемые также давили на сослуживцев, требуя, чтобы те не сообщали о случившемся. В ходе расследования был выявлен и факт пропажи в подразделении 569 патронов. Министерство обороны проинформировало об этом контрольные органы в германском бундестаге.

Пресс-секретарь командующего Литовской армии, капитан Рута Монтвиле ранее подтвердила Delfi, что этот инцидент действительно произошел.

"О расследовании нам сообщили и сами немцы, и батальон. Сейчас ведется расследование. Расследование пока только с их стороны. Посмотрим, что мы будем делать. Однако я могу подтвердить, что это произошло. Пока все детали уточняем", - сказала Р. Монтвиле.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что внутреннее расследование этого инцидента проводит немецкая армия.

"Поскольку проводится национальное немецкое расследование, нам не сообщают его подробностей. Это информация, которая находится в открытом доступе, ее собрали и опубликовали немецкие журналисты. Подтвердится ли это, покажет их собственное внутреннее расследование. Вооруженные силы Литвы не участвуют и не могут быть включены в это расследование", - сказал А. Анушаускас.

Министр сказал, что прежде о подобных инцидентах ему слышать не приходилось. "О других подобных инцидентах слышать не доводилось, но если почитать российские СМИ, там немало таких фейков", - заметил А. Анушаускас.

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