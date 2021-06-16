ГНИ проверяет как дороги, так и объявления о продажах машин в интернете

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы в течение нескольких лет тщательно следит за ситуацией на рынке подержанных авто. Чтобы защитить общество от нечестных торговцев, которые не платят налоги, применяются разные средства контроля. Одно из них – действующий с 1 мая 2021 года порядок, когда была введена система кода регистрации владельца. Однако некоторые покупатели по-прежнему соглашаются подписывать поддельные заграничные договоры о купле-продаже и таким образом не только помогают скрывать налоги, но и ввязываются в неприятные истории.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс сказал, что, соглашаясь подписать составленный за границей договор о купле-продаже, покупатель должен быть готов объяснить обстоятельства приобретения авто и даже понести ответственность за хранение фальсифицированных документов.

"Покупатели должны знать, что их ждет в таком случае. Если вы покупаете автомобиль у гражданина Литвы, надо проверить, есть ли у него код владельца, верен ли он, ни в коем случае не подписывать заключенный за границей договор о купле-продаже, будто вы покупаете автомобиль у иностранца", – напомнил специалист ГНИ.

ГНИ напоминает, что до 1 сентября 2021 года действует переходный период, во время которого контролирующие ведомства будут не наказывать, а предупреждать о допущенных ошибках, предоставят необходимую информацию о действующем порядке. Но это не значит, что не будет проверок. На данный момент на дорогах останавливают автовозы и отдельные транспортные средства.

Специалисты ездят на авторынки и другие места продажи автомобилей, анализируют объявления в интернете. Например, при сотрудничестве с полицией и таможней уже провели 19 проверок на дорогах. На авторынках проверили больше 2100 автомобилей, у 1000 из них был код владельца. Торговцев, у которых не было кода владельца, предупредили о том, что они нарушают правила.

Активная работа ведется и в интернете. На данный момент специалисты ГНИ уже идентифицировали 1500 человек, которые разместили больше 2500 объявлений о продаваемых автомобилях и не указали код владельца. В ближайшее время этим людям позвонят и передадут им актуальную информацию.

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