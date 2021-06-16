На митинге у здания правительства по подозрению в разжигании розни задержан мужчина

Сотрудники третьего комиссариата Вильнюсской полиции начали расследование в связи с разжиганием розни на национальной, расовой, этнической, религиозной и др. почве и надругательство над символами государства.

Сегодня утром на митинг к зданию правительства пришел человек с государственным флагом, на котором была надпись, возможно, разжигающая рознь.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию на допрос, проводят другие процессуальные действия.

Согласно УК ЛР за такие правонарушения полагается наказание - штраф, арест, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до двух лет. Расследование контролирует Вильнюсская участковая прокуратура.

В среду около 50 человек продолжили акцию протеста у здания парламента Литвы, они называют себя защитниками традиционных семей.

Акция протеста началась во вторник, тогда в ней участвовали 300-400 человек. Поскольку муниципалитет не выдал разрешение на этот митинг, поскольку оценил его как политическое мероприятие, люди держались группами по 15 человек.

Полицейские третьего Вильнюсского комиссариата полиции, оценив полученные за день данные, начали расследование в связи с нарушением закона о собраниях. По закону за такое нарушение грозит штраф в размере 140-600 евро.

Расследование начато в связи с тем, что собравшиеся не соблюдали требования - собирались в группы больше чем по 15 человек, а для таких собраний нужно разрешение муниципалитета. Днем полиция предупредила участников и организаторов митинга, что они должны выполнять требования, однако в конце для стражи порядка констатировали, что участники акции требования не соблюдали.

Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции. Кроме того, у премьер-министра Ингриды Шимоните требовали уволить министра юстиции Эвелину Добровольскую, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Большой марш в защиту семей" состоялся 15 мая в парке Вингис, в нем участвовало около 10 000 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!