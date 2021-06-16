В Литву идет жаркая погода

Похоже, выбравшие отпуск в июне не прогадали, по данным синоптиков в ближайшие дни установится очень жаркая погода, особенно высокой температура будет в выходные.

В среду в Литве будет малооблачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 21-24 градусов, у моря было 20 градусов тепла, а на юге и на юго-западе до 25 градусов.

В четверг также будет без осадков. Ночью температура опустится до 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

На выходных ожидается еще более жаркая погода.

По данным портала gismeteo.lt, в конце недели будет очень жарко и солнечно. Днем будет 26–30 градуса выше нуля.

В воскресенье местами возможны грозы. Согласно новейшему прогнозу, жара в 30 градусов будет держаться до вторника-среды, затем температура немного спадет.

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