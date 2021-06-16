В Литве фиксируется крупнейшее сокращение числа новых случаев коронавируса за весь период пандемии

В последние пять дней в Литве фиксируется крупнейшее сокращение новых выявляемых случаев коронавируса за весь период пандемии, сообщается в опубликованном в среду обзоре правительства Литвы.

По данным отчета, за последние семь дней количество случаев сокращалось в 54 самоуправлениях – в них ежедневно выявлялось по пять и менее случаев.

"Это сокращение случаев отмечается на фоне все еще преобладающего в Литве штамма Alpha (B.1.1.7), и ситуация может быстро измениться, если стремительно начнет распространяться штамм Delta (B.1.617.2), который пока не был обнаружен в ходе анализов последовательности ДНК", – говорится в документе.

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