Спецрейсом из Лондона доставлено 15 депортированных граждан Литвы

Во вторник ночью спецрейсом из Лондона были доставлены 15 граждан Литвы, которые были высланы из Великобритании за нарушения законов, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Тринадцать из них были отпущены, а двое переданы литовской правоохране, поскольку находились в розыске.

Прилетевших сопровождало 71 британское должностное лицо, они не выходили из самолета и вскоре вылетели обратно. Других пассажиров на этом рейсе не было.

При проверке документов литовских граждан выяснилось, что двое из них находятся в розыске и в Литве за совершение преступлений.

После допроса и оформления документов эти задержанные позднее были переданы органам, объявившим их в розыск, а оставшиеся 13 нарушителей британских законов были отпущены, поскольку в Литве они не совершали преступлений.

Согласно установленному в Литве карантинному порядку, они должны изолироваться.

Такой же спецрейс в Вильнюсе приземлился и 11 мая, на нем были доставлены 22 гражданина Литвы, высланных из Соединенного Королевства, трое из них также разыскивались и в Литве.

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