Второй день митинга: около парламента протестуют около 50 человек

В среду около 50 человек продолжает акцию протеста у здания парламента. Напомним, что трехдневный митинг объявили организаторы "Марша в защиту семей".

Во вторник утром, по разным подсчетам, в акции участвовали 300-400 человек.

Поскольку муниципалитет не выдал разрешения на проведение акции, оценив ее как политическую, люди держались группами по 15 человек.

Полицейские третьего Вильнюсского комиссариата полиции, оценив полученные за день данные, начали расследование в связи с нарушением закона о собраниях. По закону за такое нарушение грозит штраф в размере 140-600 евро.

Расследование начато в связи с тем, что собравшиеся не соблюдали требования - собирались в группы больше чем по 15 человек, а для таких собраний нужно разрешение муниципалитета. Днем полиция предупредила участников и организаторов митинга, что они должны выполнять требования, однако в конце для стражи порядка констатировали, что участники акции требования не соблюдали.

Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции.

Кроме того, у премьер-министра Ингриды Шимоните требовали уволить министра юстиции Эвелину Добровольскую, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Большой марш в защиту семей" состоялся 15 мая в парке Вингис, в нем участвовало около 10 000 человек.

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