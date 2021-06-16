На границе с Беларусью вновь задержаны нелегальные мигранты

После трехдневного перерыва на границе Литвы с Беларусью вновь были задержаны нелегальные мигранты, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Четверо иностранцев без документов, которые, по предварительным данным, являются гражданами Ирака, попросили убежища.

В среду после полуночи пограничники задержали их в Игналинском районе, сразу же после пересечения границы с Беларусью.

Задержанные будут проверены на COVID-19, до результатов тестов они будут в изоляции на пограничной заставе.

В предыдущий раз нелегальные мигранты были задержаны литовскими пограничниками в воскресенье ночью. Тогда были задержаны две группы, в общей сложности 48 человек.

В этом году в Литву из Беларуси нелегально попал 391 мигрант. Большинство их них - граждане Ирака. Это число почти в пять раз выше, чем за весь 2020 год.

В прошлом году был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году их было 46, а в 2018 – 104.

На участке границы с Беларусью усилена охрана, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

В конце мая в белорусском парламенте Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал "наркотики и мигрантов", а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. "Теперь сами будете их есть и ловить", – сказал он.

По словам главы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, в белорусской столице может быть около 1,5 тыс. мигрантов, желающих незаконно попасть в Европейский союз (ЕС).

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