Новый рейтинг: по-прежнему лидируют консерваторы

Новый рейтинг показывает скачок доверия к лидеру социал-демократов Литвы Вилии Блинкявичюте. Опрос по заказу портала Delfi провела компания Spinter tyrimai. Свой рейтинг упрочила и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Однако жители по-прежнему считают, что с пандемией лучше справлялось прежнее правительство Саулюса Сквернялиса.

Лидером рейтинга остается правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы. В апреле за эту партию планировали голосовать 15,6%, а в мае – 15,2%.

На второй строке рейтинга – Литовский союз крестьян и зеленых - соответственно 15,2% и 14,5%.

Далее идет Движение либералов - в апреле 7,9%, в мае – 8,3%.

Самое значительное изменение в рейтинге наблюдается у соцдемов – соответственно 5,4% и 7,2%.



Далее идет Партия свободы – 5,9 и 5,7%. Незначительно улучшился результат у Партии труда - 4,9 и 5%.

5% барьер не преодолевает лишь Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - соответственно 2,4 и 1,8%.

Еще 8,3% намерены голосовать за другую партию, 15,3% не голосовали бы вообще, а 18,7% вообще не ответили на вопрос или не знали, за кого голосовать.

Немного перемен и в графе лучшего кандидата на пост премьер-министра. Первую позицию занимает Ингрида Шимоните - 21,6% в апреле и 21,1% в мае. На втором месте лидер оппозиции Саулюс Сквернялис - соответственно 12,1 и 9,8%.

Самое большое изменение наблюдается в рейтинге лидера соцдемов Вилии Блинкявичюте - соответственно 3,7 и 7,8%.

На четвертом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. В апреле за нее проголосовали 4,8%, а в мае 4,7%.



Пятую и шестую позиции разделяют Рокас Масюлос и министр экономики Аушрине Армонайте, в апреле Масюлиса лучшим кандидатом в премьеры считали 2,9%, а Армонайте 2,8%, а в мае - 1,9%.

Седьмое, восьмое и девятое место делят Виктор Успасских, Витянис Андрюкайтис и Рамунас Карбаускис - соответственно 2,8% и по 2,7% в апреле и по 1,8% в мае.

На десятом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - в апреле 1,5%, в мае – 1,6%.

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