Профессор Жвирблене предупредила, что было бы, если бы в Литву пришел опасный штамм COVID-19

После того как в Европе стал распространяться индийский штамм коронавируса, известный как B.1.617.2, вызвавший волну заболеваний в Индии, он может прийти и в Литву. Говорят, что этот штамм приводит к более серьезным последствиям и осложнениям, например, к расстройству слухового аппарата, серьезным проблемам с желудком или тромбозу, который вызывает гангрену.

О том, чем опасен новый штамм в интервью Delfi рассказала профессор, доктор наук Аурелия Жвирблене.

Она охарактеризовала новый штамм так: "Это штамм с многочисленными мутациями в структуре белка S. Этот белок - мишень вакцины. Из-за мутаций штамм быстрее распространяется, легче заражает клетки. Значит, вирус распространяется быстрее. Те варианты вируса, которые лучше распространяются, имеют эволюционное превосходство и начинают доминировать спустя некоторое время, вытесняя другие штаммы, которые распространяются медленнее".

"Если индийский штамм попадет в Литву, он может вытеснить доминирующий британский, поскольку он быстрее распространяется", – заметила профессор.

Она сказала, что беспокойство вызывает тот факт, что вакцина создавалась против вируса, который существовал раньше, и может быть менее действенной, если придет новый штамм. "(...) может быть и так, что и тот факт, что человек переболел коронавирусом, не защитит от этих мутаций", – предупредила собеседница.

Но есть и хорошие новости. Данные из Великобритании показали, что привитые AstraZeneca или Pfizer по полной схеме больше чем на 80% защищены от индийского штамма (от первоначального вируса на 90%).

"Но если человек привит только одной дозой, то защита намного хуже. Одним словом, если человек привит двумя дозами, то он достаточно хорошо защищен от индийского штамма, а если нет или только одной дозой, то риск заражения достаточно высок – выше, чем при британском штамме", – заметила Жвирблене.

"Есть надежда на то, что вакцинация приостановит или полностью остановит распространение вируса. Это снизит угрозу появления новых штаммов. Но я хотела бы призвать людей - не спешите за границу. На дворе лето, все истосковались по путешествиям, но сейчас очень высок риск ввоза штаммов. Если человек путешествует, он заражается в аэропорту, он рискует привезти штамм. Я думаю, что путешествия в разгар пандемии - не лучший выбор", – считает профессор.

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