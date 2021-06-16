За гражданственную позицию, доброе сердце и любовь к природе благодарность выразили четверым военным – Дарюсу Будгинасу, А.Эйнингису, С.Блажявичюсу и Л.Тамашаускасу.

"Спасение жизней – долг военных", – сказано на фейсбуке, на странице батальона драгун, который поделился этой информацией.

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