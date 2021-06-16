Трогательный поступок военных: косуленку повезло, что они оказались рядом

Бригита Рагицкайте ru.DELFI.lt

Stirniukas Foto: Kęstučio bataliono nuotr.

В Клайпедском регионе проходят крупнейшие международные военные учения, во время учений военные спасли жизнь попавшему в незавидное положение детенышу косули. Фотографиями поделились военные батальона им. Кястутиса Военные достали малыша, который упал в открытый колодец.

За гражданственную позицию, доброе сердце и любовь к природе благодарность выразили четверым военным – Дарюсу Будгинасу, А.Эйнингису, С.Блажявичюсу и Л.Тамашаускасу. "Спасение жизней – долг военных", – сказано на фейсбуке, на странице батальона драгун, который поделился этой информацией. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!