Трогательный поступок военных: косуленку повезло, что они оказались рядом
Бригита Рагицкайте
ru.DELFI.lt
16.июня 2021 08:06
Stirniukas
Foto: Kęstučio bataliono nuotr.
В Клайпедском регионе проходят крупнейшие международные военные учения, во время учений военные спасли жизнь попавшему в незавидное положение детенышу косули. Фотографиями поделились военные батальона им. Кястутиса Военные достали малыша, который упал в открытый колодец.
За гражданственную позицию, доброе сердце и любовь к природе благодарность выразили четверым военным – Дарюсу Будгинасу, А.Эйнингису, С.Блажявичюсу и Л.Тамашаускасу.
"Спасение жизней – долг военных", – сказано на фейсбуке, на странице батальона драгун, который поделился этой информацией.