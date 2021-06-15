Со столичной улицы Вокечу уходят летние кафе, идет подготовка к реконструкции

В конце июня на столичной улице Вокечу начнется реконструкция теплосетей. С 21 июня будет огорожена пешеходная зона, там начнутся подготовительные работы, сами работы начнутся с 26 июня. Из-за реконструкции эту часть улицы покинут летние кафе.

Муниципалитет сообщает, что во время реконструкции удалят кусты, если их можно пересадить, их пересадят в другое место. Когда завершится реконструкция теплосетей, на ул. Вокечу посадят новые растения.

"Обращаем внимание на то, что работы будут проводиться под землей, поэтому время их завершения будет зависеть от погодных условий и археологических находок. Даты проведения работ будут регулярно обновляться на сайте www.chc.lt, в разделе Vamzdynų rekonstrukcijos. Это место находится в Старом городе, поэтому за работами будут наблюдать археологи", – сообщает муниципалитет.

Обновление сетей возможно только в летний период. Перенести реконструкцию город не может, поскольку это чревато потерей финансирования ЕС.

"Нам очень жаль, что кафе придется убрать свои столики, но их об этом предупреждали заранее в письменной форме. Письма с актуальной информацией получили и жители этой улицы", – указал муниципалитет.

15 июня в 18 ч. у памятника Барборе Радвилайте состоится встреча, на которой можно задать представителям муниципалитета волнующие вопросы.

Работы по реконструкции ул. Вокечу находятся на стадии планирования. Осенью предадут огласке работы победителей конкурса.

MB „IMM architektai“ vizual.

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