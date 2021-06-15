Официально: суд поставил точку в бракоразводном процессе мэра литовской столицы и его супруги

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс официально развелся со своей супругой Агне Матулайте. Этот факт порталу Delfi подтвердила представитель Вильнюсского участкового суда.

"Заявление поступило по обоюдному согласию супругов. Судья сегодня удовлетворила заявление и расторгла брак. По закону, это решение может быть обжаловано в течение 30 дней", – сказала пресс-секретарь суда.

О том, что он с супругой разводится, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил 19 января.

"После 16 лет совместной жизни, из них 11 - в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи", – сказал Шимашюс.

Он объяснил причину такого решения.

"К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки объяснить даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что в жизни за эти 16 лет было немало красивых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне - сильный, искренний и хороший человек, от которого я многому научился, которому я за многое благодарен, она хороший человек. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем", – писал мэр Вильнюса.

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