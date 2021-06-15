Расследование о возможном подкупе члена сейма перенимает Генпрокуратура

Досудебное расследование о возможной попытке подкупа члена сейма Матаса Мальдейкиса перенимает Генеральная прокуратура, сообщила во вторник генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

"Такое решение я приняла с той целью, чтобы ход досудебного расследования не вызывал сомнений в объективности, беспристрастности, тщательности", - сказала она во вторник.

До этого расследование контролировали и возглавляли прокуроры Отдела расследований организованных преступлений и коррупции.

Грунскене сообщила, что досудебное расследование начато 27 апреля после получения Службой спецрасследований (ССР) заявления консерватора Мальдейкиса о попытке его подкупа.

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Генпрокуратура также информировала, что из-за применения сотрудниками ССР насилия в отношении члена сейма, трудовика Миндаугаса Пуйдокаса в его кабинете в сейме была проведена внутренняя проверка в прокуратуре.

"Никаких данных в пользу того, что возглавлявший расследование прокурор дал указание применить насилие в отношении члена сейма, не установлено", - сказала Грунскене.

Она подтвердила, что насилие в отношении Пуйдокаса было применено, однако подчеркнула, что его можно было избежать, если бы член сейма выполнил решение суда и сам отдал свои телефоны.

По словам прокурора, парламентарий был предупрежден, что если не предоставит указанные судом вещи (два мобильных телефона), то будет произведен его обыск.

"Член сейма не подчинился законным требованиям должностных лиц передать указанные в постановлении об обыске вещи и была применена сила", - сказала Грунскене.

Ответ на вопрос, было ли это насилие пропорциональным, по словам генпрокурора, даст внутреннее расследование ССР.

Пуйдокас во вторник на заседании сейма сказал, что в постановлении суда были указаны не номера его мобильных телефонов, а коды IMEI. Он спросил генпрокурора, почему сотрудники ССР отказались сравнить эти коды, парламентарий утверждал, что не знал, являются ли эти коды кодами его телефонов.

Грунскене сказала, что невзирая на то, что член сейма не обладает никаким статусом в этом досудебном расследовании, могут быть изъяты его вещи, если они важны для дела.

Генпрокурор не могла ответить на вопрос, намечается ли предъявить Пуйдокасу подозрения. По ее словам, это может сказать только возглавляющий дело прокурор.

В четверг член парламентской фракции Партии труда Пуйдокас сообщил, что при проведении сотрудниками ССР обыска у него в кабинете в его отношении было применено насилие. Политик утверждал, что когда он отказался отдать мобильные телефоны, сотрудники ССР его прижали, стали душить, порвали брюки, оцарапали руку.

По данным досудебного расследования, которое проводит ССР, помощник парламентария Пуйдокаса Мотечюс в помещении сейма предложил Мальдейкису взятку в размере 50 000 евро за то, чтобы депутат поддержал лично и подействовал на других членов сейма с тем, чтобы было остановлено или отложено на неопределенный срок рассмотрение изменений к закону о налоге на лотереи и игорный бизнес.

В этом деле подозрения в подкупе и торговле влиянием также предъявлены владельцу компании игорного бизнеса и букмекерских контор Tete-A-Tete Самоилу Кацу.

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