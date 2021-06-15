Роста цен в Литве не избежать: осень будет очень непростой

Не завершится ли восстановление после пандемии значительным ростом цен? Несмотря на то, что показатели в Литве пока не пугают, но, возможно, по словам экспертов, осенью ждет серьезное испытание.

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что пока в Литве нет значительного роста цен, но ситуация быстро может измениться.

"С рынка уже приходят новости о подорожании основного сырья – кукурузы, масла, соевых бобов, зерна, дорожает и топливо, вскоре начнут меняться и цены на продукты в магазинах", – сказал в передаче Delfi TV "Факты и мнения" Визицкас.

По его словам, немалый скачок наблюдается и на рынке горючего, там цены стали расти в апреле-мае.

Экономист группы INVL Индре Гените-Пикчене сказала, что такого подорожания сырья, как сейчас, на рынке не было уже давно. По ее словам, цены выросли еще и потому, что во время пандемии как добывающие, так и производящие компании работали не на полную мощность.

"Как промышленный металл подорожал на 70%, так и сырье для продуктов питания быстро дорожает. Все складывается в общий пандемический знаменатель, ведь компании работали не на всю мощность. Естественно, что это вызывает локальный дисбаланс спроса и предложений, иными словами, дефицит товаров и услуг", – рассказала экономист.

"Еще важно поведение крупных игроков на рынке продовольствия. С осени 2020 г, например, Китай делает запасы, готовится к оживлению экономики, поэтому снижает предложение на рынке, а экспортирующие страны, такие как Россия, стараются защитить свой рынок от подорожания сырья и защищаются разными способами - высокими налогами, квотами и т.д. Это также приводит к нехватке сырья и росту цен", – сказала экономист.

По ее словам, предложение необязательно увеличится, если будет смягчаться карантин.

По ее словам, наблюдается постпандемический эффект, как прогнозирует Европейский центробанк, он будет временным, но Литва может быть исключением.

"Мы меньше пострадали от пандемии, а ЕЦБ "измеряет" внутреннюю температуру. Есть страны, которые не могут сравниться с нами уровнем оживления. Перед нами стоит опасность перегрева, поскольку у нас нет инструментов для снижения опасности. У нас есть фискальные инструменты, но правящие не спешат к ним прибегать, – сказала Гените-Пикчене.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас заверил, что правящие готовы реагировать на рост цен.

"Власти вынуждены реагировать на рост цен повышением зарплат. Мы готовы это делать, но понимаем, что это может разбалансировать экономику, рост зарплат может вызвать рост цен", – сказал он.

"Власти могут снижать налоги и повышать зарплаты госсектора. Мы все это делали и готовы делать, если будем видеть рост цен", – подчеркнул депутат.

Гените-Пикчене сказала, что нынешние показатели не пугают, но осенью годовая инфляция может вырасти на 5%.

Глава Pricer.lt Визицкас предупредил, что жители, которые потратят много денег летом, осенью могут столкнуться с трудностями.

"Мне кажется, у нас будет веселое лето, когда люди после пандемии будут отдыхать, расслабятся, но осенью ждет "похмелье": вырастет плата за коммунальные услуги, подорожают продукты в магазинах, больше потратим на топливо, вырастут цены и на промтовары – бытовую технику и т.д. Я думаю, начнется балансирование рынка, когда желание купить столкнется с возможностями приобретения", – заметил он.

"У нас могут быть разные сценарии. Более мягкий - если мы откажемся от того, без чего можно обойтись, а пессимистический – начнем экономить, потому что не будет хватать денег. Вывести потребителей из режима жесткой экономии непросто, это может значительно сказаться на всей экономике", – сказал Визицкас.

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