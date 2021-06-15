Греция обещает Литве помощь в контроле над потоками мигрантов из Беларуси

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Греции Никос Дендиас пообещал помощь Литве в контроле над потоками нелегальной миграции из Беларуси.

Греция ранее уже сталкивалась с крупным миграционным кризисом, когда просящие убежища с Ближнего Востока массово прибывали в страну по Средиземному морю.

"Мы можем помочь любым подходящим Литве способом", – заявил гость на пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"У нас сложилось положение, когда более крупный сосед поощряет миграцию и превращает его в орудие", – добавил он, подразумевая Турцию.

Г. Ландсбергис сказал, что попросил у греческого министра совет и "техническую помощь", поскольку эта страна "давно знакома с проблемой беженцев".

Он рассуждал, что греческие должностные лица могли бы прибыть в Литву, чтобы проконсультировать пограничников и работников Министерства внутренних дел.

Глава литовской дипломатии отметил, что у Греции большой опыт в применении законодательства Евросоюза в решении вопросов, связанных с просителями убежища, она также могла бы помочь в этой сфере.

"Литва раньше была первой страной, принимающей беженцев. Греция ею была", – сказал Г. Ландсбергис.

Литовские должностные лица в последнее время замечают значительный рост нелегальной миграции из Беларуси. Они отмечают, что минский режим помогает мигрантам незаконно пересекать границу с Литвой.

Г. Ландсбергис отметил, что белорусский режим "активно организует программу беженцев и использует их против Литвы в качестве одного из гибридных оружий".

"Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна", – сказал глава МИД Литвы.

Греческий министр иностранных дел отметил, что Афины могли бы прислать в Литву должностных лиц, чтобы поделиться опытом, помочь поднять вопрос на уровне Евросоюза.

"Это европейский вызов", – сказал Н. Дендиас.

По данным пограничников, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 387 мигрантов. Большинство из них - граждане Ирака.

Их количество почти в пять раз больше, чем за весь 2020-ый год.

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