Выясняются обстоятельства гибели младенца

В Судерве (Вильнюсский район) произошла трагедия. Из коляски выпал младенец и получил несовместимые с жизнью травмы. Пострадавшего младенца передали врачам, но спасти ему жизнь не удалось, сообщает LNK.

"Это тяжело перенесли как врачи, так и весь персонал. В данном случае имела место тяжелая травма головы, несовместимая с жизнью", – сказала педиатр Эдита Полузёровене.

Обстоятельства происшествия трагические. По данным полиции, коляска перевернулась, когда родители поднимали ее по бетонной лестнице. Это произошло после крестин.

Священник не захотел комментировать происшествие: "Участвовали члены семьи; вам хочется писать об этом, а мне не хотелось бы комментировать".

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Пострадавшего младенца родители решили везти в больницу сами. Ехавший на высокой скорости автомобиль остановила полиция. Мужчина объяснил полицейским в чем дело, и стражи порядка сопроводили их до больницы.

"Младенец был в стабильном состоянии. В приемном отделении травму оценили как средней степени тяжести – ребенок был в сознании, плакал. Однако довольно скоро выяснилось, что травма гораздо серьезнее", – сказала LNK врач.

Состояние младенца резко ухудшилось, спасти ему жизнь не удалось.

Врачи указали, что младенец упал с метровой высоты.

"Мы полученные детьми травмы всегда оцениваем по тому, с какой высоты было падение", – заметила врач.

По ее словам, если принять во внимание вес и рост младенца, то это была большая высота.

Известно, что младенец в коляске был не пристегнут. По словам прокурора, младенец упал на лестнице, которая находилась рядом с кафе, где планировали праздничный обед.

Эта семья в поле зрения службы по правам детей не попадала. По данным специалистов службы, семья молодая, приличная, в ней воспитывали одного ребенка.

Родителям предложили помощь психолога.

"Молодая семья. Живет с родителями в Майшяголе. Очень приличная, никогда за социальной помощью не обращалась", – сказал мэр А.Адомайтис.

По данным прокурора, нет никаких данных о том, что в тот день кто-либо из участников инцидента употреблял алкоголь.

Ведется расследование

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