После скандальной вечеринки Германия отзывает из Литвы четырех военных

Сексуальное домогательство и исполнение антисемитских песен – в этом обвиняют солдат бундесвера из контингента НАТО в Литве, сообщает портал dw.com. Пресс-секретарь командарма Рута Монтвиле подтвердила Delfi, что такой инцидент имел место.

Германия отозвала из Литвы четырех солдат бундесвера, входивших в военный контингент НАТО Enhanced Forward Presence, после участия в вечеринке, на которой, возможно, было совершено несколько преступлений. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщило министерство обороны Германии.

Сейчас расследуется участие солдат в сексуальных домогательствах и распевании антисемитских и праворадикальных песен. Инцидент, по данным журнала Der Spiegel, произошел в конце апреля в одном из отелей, в начале июня один из солдат доложил о нем начальству. Несколько солдат считаются потерпевшими, один из них после консультаций с военными психологами был направлен обратно в Германию.

Депутат бундестага и спикер Свободной демократической партии по вопросам обороны Александер Мюллер (Alexander Müller) заявил, что эти "ошибки не подлежат извинению" и требуют "дисциплинарного расследования". Однако неправильное поведение отдельных солдат, по его мнению, не должно бросать тень на весь контингент.

Миссия НАТО Enhanced Forward Presence размещена по принципу ротации на территории трех балтийских стран и в Польше после аннексии Россией Крыма. На Германию было возложено командование батальоном в Литве численностью в 1000 солдат. Среди них находятся около 450 военнослужащих бундесвера, пишет dw.com.

"Мы читали эту статью, ситуация нам знакома. Как немцы, так и батальон информировали нас о расследовании. Сейчас ведется расследование. Пока только с их стороны. Посмотрим, что будем делать мы. Но я могу подтвердить, что это имело место. Пока мы только выясняем все детали", - сказала Монтвиле.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что внутреннее расследование проводит бундесвер.

"Поскольку проводят национальное расследование в Германии, нас о деталях не информируют. Публично представлена информация, полученная немецкими журналистами. Подтвердится ли она, покажет расследование. Литовская армия не может заниматься этим расследованием", - сказал министр.

Министр сказал, что прежде о подобных инцидентах ему слышать не приходилось.

"О других подобных инцидентах слышать не доводилось, но если почитать российские СМИ, там немало таких фейков", - заметил Анушаускас.

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