Litgrid: коммерческая деятельность БелАЭС может оказывать влияние на торговлю электроэнергией в странах Балтии

Коммерческая деятельность Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце может влиять на торговлю электроэнергией в Балтийских странах, однако в данный момент пока преждевременно оценивать ситуацию, утверждает литовский оператор системы ЛЭП Litgrid.

В комментарии BNS компания акцентирует, что промышленное использование АЭС может определять большое использование мощностей на латвийско-российской перемычки ЛЭП, и, соответственно, большего попадания электроэнергии на рынок Балтийских стран.

Глава Litgrid Рокас Масюлис утверждает, что по сравнению с 10 июня (когда первый блок станции начал коммерческую деятельность) и использованием латвийско-российской перемычки для торговли на 11 июня, отмечалось сокращение на 4%, однако для более точного анализа следует использовать больше данных.

"Хотя сейчас ситуация остается стабильной, все же возникает вопрос о том, куда будет экспортироваться электроэнергия, произведенная на БелАЭС, когда будут избытки произведенной электроэнергии. Поэтому мы внимательно следим за потоками электроэнергии в регионе и анализируем их", – отмечает Р. Масюлис в присланном комментарии.

Как отмечает Litgrid, учитывая, что БелАЭС еще до начала промышленной деятельности работала на полную мощность, "значительные изменения физических потоков в Балтийском регионе не планируются".

Оператор подчеркивает, что придерживается категоричной позиции, согласно которой в Литве нельзя использовать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, и следует сделать все, чтобы инфраструктура страны не использовалась для продажи этой электроэнергии.

В минувший четверг Министерство энергетики Беларуси сообщило, что правительственная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Сообщается, что это означает старт промышленной эксплуатации первого энергоблока.

Первый реактор БелАЭС был физически включен 20 августа прошлого года, период его испытаний продолжался примерно девять месяцев.

Физическое включение второго реактора планируется осенью этого года, а старт его промышленной эксплуатации - в первом полугодии следующего года.

Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!