Глава МВД: процедура возврата нелегальных мигрантов может затянуться

Белорусский режим использует нелегальных мигрантов как меру давления на Литву, а процедуры их возврата могут затянуться, прогнозирует министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Далее должна следовать процедура возврата, которая является достаточно сложной в данный момент, потому что есть коронавирус. Но очевидно, что эти лица прибывают не потому, что преследуются своим режимом или по другим причинам, а просто экономические причины побуждают прибыть в Литву. Литва является транзитной страной. Далее их целью, очевидно, являются другие страны Западной Европы", – сказала в интервью радиостанции LRT А. Билотайте.

По ее словам, Литва сотрудничает с Европейским агентством охраны границ и береговой линии Frontex, представители которой должны прибыть в страну в июле.

"Процедура возврата не является простой, на нее требуется время. Но в данный момент мы сотрудничаем с Frontex, они организуют такие общие операции возврата, чтобы обеспечить реализацию этого процесса как можно лучше и проще", – сказал министр.

А. Билотайте утверждает, что на охрану границы планируется выделить больше государственных средств, ожидается и помощь Евросоюза.

"В уже уточненном бюджете, в законе о бюджете, предусмотрено около 11,5 млн евро, которые были бы предназначены для внедрения систем наблюдения на границе, а также дополнительно предусмотрены около 4 млн евро на деятельность Службы охраны госграницы Литвы, связанную с вызовами, возникающими в ходе миграционных процессов", – сказала А. Билотайте.

"Со стороны Евросоюза будет как финансовая, так и экспертная поддержка", – сказала она.

Министр отметила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как меру давления на Литву. А. Билотайте повторила, что в данный момент не видит необходимости объявлять экстремальную ситуацию.

"Ситуация под контролем, мы задерживаем всех нелегальных мигрантов, дела не обстоят так, что наша граница дырявая. (...) Наши должностные лица хорошо работают. Просто у нас нестабильный сосед, который использует, я бы сказала, одну из мер гибридной войны, то есть пытается воздействовать на нас через незаконную, нелегальную миграцию", – сказала министр внутренних дел.

BNS напоминает, что в Швенченском, Пабрадском районе оборудуется палаточный городок, который позволит поселить до 350 незаконных мигрантов, которые уже не вмешаются в Центре регистрации беженцев.

В городке будут оборудованы две части: 80 мест для карантина мигрантов и 270 мест для расселения.

Она акцентировала, что в палатках будут размещаться только одинокие мужчины, а семьи с детьми, пожилые люди, а также другие категории уязвимых нелегальных беженцев будут размещаться в других помещениях.

С начала этого года были задержаны 387 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. В основном это граждане Ирака. С 1 июня незаконно границу пересекли 140 мигрантов.

Эти показатели в пять раз больше, чем показатели за весь 2020-ый год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году -46 незаконных мигрантов, в 2018 – 104.

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