Скандальная вечеринка: Германия отзывает 4 солдат из Литвы

Сексуальные домогательства и распевание антисемитских песен - в этом обвиняют солдат бундесвера из контингента НАТО в Литве. Пресс-секретарь командующего Литовской армии, капитан Рута Монтвиле подтвердила Delfi, что этот инцидент действительно произошел.

Германия отозвала из Литвы четырех солдат бундесвера, входивших в военный контингент НАТО Enhanced Forward Presence, после участия в вечеринке, на которой, возможно, было совершено несколько преступлений. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщило министерство обороны Германии.

Сейчас расследуется участие солдат в сексуальных домогательствах и распевании антисемитских и праворадикальных песен. Инцидент, по данным журнала Der Spiegel, произошел в конце апреля в одном из отелей, в начале июня один из солдат доложил о нем начальству. Несколько солдат считаются потерпевшими, один из них после консультаций с военными психологами был направлен обратно в Германию.

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Депутат бундестага и спикер Свободной демократической партии по вопросам обороны Александер Мюллер (Alexander Müller) заявил, что эти "ошибки не подлежат извинению" и требуют "дисциплинарного расследования". Однако неправильное поведение отдельных солдат, по его мнению, не должно бросать тень на весь контингент.

Миссия НАТО Enhanced Forward Presence размещена по принципу ротации на территории трех балтийских стран и в Польше после аннексии Россией Крыма. На Германию было возложено командование батальоном в Литве численностью в 1000 солдат. Среди них находятся около 450 военнослужащих бундесвера.

Пресс-секретарь командующего Литовской армии, капитан Рута Монтвиле подтвердила Delfi, что этот инцидент действительно произошел. "Мы тоже прочитали эту статью, ознакомились с ситуацией. О расследовании нам сообщили и сами немцы, и батальон. Сейчас ведется расследование. Расследование пока только с их стороны. Посмотрим, что мы будем делать. Однако я могу подтвердить, что это произошло. Пока все детали уточняем", - сказала Р. Монтвиле.

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