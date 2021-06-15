Саммит НАТО 2023 года состоится в Литве

Через два года саммит НАТО состоится в Литве, сообщили в понедельник лидеры альянса.

В коммюнике говорится, что "мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве".

Эту информацию подтвердил журналистам в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа.

"Наша длившаяся полтора года работа, когда мы начали об этом думать, а почему бы не поставить себе цель провести саммит НАТО в Вильнюсе, сегодня, кажется, что этот Сизифов труд дает результат, и в коммюнике НАТО Литва упоминается как следующее государство, в котором будет организован саммит НАТО после встречи 2022 года в Испании", – отметил он.

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