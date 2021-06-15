Новые провокации демонстрируют больше наглости: все чаще говорят о трибунале Лукашенко

Все чаще появляются рассуждения о том, что трибунал в отношении последнего в Европе диктатора Александра Лукашенко мог бы стать ассиметричным ответом на его действия. Однако путь юридической ответственности в данном случае многосложен и непрост.

Провести международный трибунал призывает лидер оппозиции Светлана Тихановская.

"Преступления диктатуры Лукашенко должны быть расследованы", заявила она в минувшую среду в Праге. О том, что международный трибунал может быть действенной мерой против провокаций со стороны Лукашенко, в среду в передаче "Тема дня на Delfi" сказал и бывший министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.

Однако это не такой простой вопрос в юридическом плане.

"Поскольку Лукашенко - глава страны, у него есть иммунитет, поэтому такой трибунал может быть средством сбира и обобщения информации в связи с преступлениями, которые совершает режим (по типу того, что происходит в Великобритании в связи с положением уйгуров в Китае), потом их можно будет использовать если дойдет дело до юридического процесса", – пояснил профессор университета им. Миколаса Рёмериса Юстинас Жилинскас.

Подобные дела рассматривает Международный уголовный суд, который находится в Гааге.

Жилинскас сказал, что данные о самой ситуации в суд может передать любое гражданское общество, даже другой страны.

"Важно, что будет Международный уголовный суд делать. Он сначала установит юрисдикцию. Либо человек, в отношении которого возбуждено дело, должен быть гражданином страны, являющейся членом Международного уголовного суда, либо преступление должно быть совершено на территории такой страны. А Беларусь ни в одну категорию не входит. (…) Это большая проблема", – сказал профессор.

Он обратил внимание на то, что даже в тех случаях, когда Международный уголовный суд выдает ордера на арест глав стран, как это было в Судане с аль-Баширом, некоторые страны, мотивируя свои действия политическими интересами, не выполняют их требования, боясь еще большего политического кризиса.

"Это долгий путь, который в случае с Беларусью вряд ли сработает", – заметил юрист.

Еще один путь - через Совет безопасности ООН. "Но, как мы знаем, там заседает и Россия, она наложит вето на любое решение, как сейчас делает это с Сирией. Пока руки связаны", – заметил Жилинскас.

Если говорить о специальном международном трибунале, который создали бы другие страны, опять-таки, об этом надо договориться. "А такие договоренности появляются непросто", – продолжил специалист.

Профессор Института международных отношений и политических наук Томас Янелюнас сказал, что беда в том, что не только Лукашенко, но и другие диктаторы только в исключительных случаях получили отмщение.

"Мы знаем только таких руководителей, которые попали в руки трибунала за геноцид. А многие избежали этого или у них судьба сложилась иначе. Диктаторов обычно смещают какие-то внутренние силы иногда внешние, или же сами диктаторы куда-то убегают. Международное право действует ровно настолько, насколько о нем договорились национальные государства, тут я много перспектив не вижу", – сказал Янелюнас.

Однако он видит смысл в инициации процесса, сборе материалов.

"Пусть процесс до конца и не будет осуществлен, но важен сам факт наличия обвинений, обоснованных аргументов, доказательств. Это приведет к тому, что диктатор почувствует, что начато хотя бы номинальное расследование", – заметил Янелюнас, сказав, что в данном случае важно высказать позицию.

Политолог отчасти согласен с тем, что судьба Лукашенко сейчас находится в руках у Владимира Путина.

"Я думаю, Путин сейчас будет использовать Лукашенко, сколько ему надо. Иными словами, выжмет его как лимон – может добьется договора о контроле над военными силами, компаниями, окончательной интеграции финансовых систем союзного государства", – сказал Янелюнас.

Когда Путин увидит, что больше ничего из Лукашенко выжать нельзя, его скорее всего заменят, считает политолог. "Тут варианты могут быть разные – от фиктивных выборов до внутреннего переворота или добровольного ухода Лукашенко с передачей власти кому-то другому", - сказал Янелюнас.

Он сказал, что сложно отметить, в какой момент Лукашенко стал игрушкой в руках Путина.

"Он по частям отдавал этот суверенитет уже давно. Еще 11 лет назад, перед выборами 2010 г., и позже, когда рухнули все попытки завязать связи с ЕС. После каждого такого обращения к России Лукашенко что-то отдавал. Тогда наблюдались серьезные передачи России мощностей в сфере энергетических систем. Сейчас это кредиты, которые берут на погашение кредитов, Беларусь погрязает в долгах. Скорее всего эти долги вернуть не удастся, единственный путь - передача Беларуси в собственность России", – сказал Янелюнас.

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