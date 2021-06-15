С началом лета – новый прогноз: ожидается жаркая погода

Сегодня над страной пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт.

Утром больше облаков будет на северо-западе страны. Днем облачная зона пройдет над всей Литвой. В большинстве районов прогнозируют небольшие дожди. На западе будет 17-19 градусов. В других районах будет теплее - 20-23, на юго-востоке 24-25 градусов тепла.

В среду ночью увеличится влияние антициклона. После того как фронт удалится, небо прояснится, осадков не будет. В низинах ненадолго сформируется туман. Температура опустится до 7-10, на северо-западе 6 градусов тепла. Немного теплее - до 12 градусов, будет у моря.

В среду утром будет ясно и солнечно. Днем ожидается небольшая облачность. Без осадков. Воздух прогреется до 20-23, местами до 24 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит антициклон. Его центр сместится на восток, станет намного теплее. Утром ожидается ясная погода, без дождя. Ночью будет 8-13, днем до 22-27 градусов тепла.

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