Ландсбергис подтвердил, что ему известно о желании президентской службы поставить во главу МИД Скайсгирите

Министр иностранных дел Литвы, глава Союза отечества-Христианнских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что президентская служба хотела, поставить во главу МИД Литвы главного советника Гитанаса Науседы Асту Скайсгитите, сообщает телевидение Lietuvos ryto.

На вопрос, знает ли он, что МИДом могла бы управлять Скайсгирите, он сказал, что ему это известно.

"Этот факт мне известен", – сказал Ландсбергис в передаче 24/7.

"Я думаю, это важная информация", – сказал он.

Однако он не хотел комментировать, влияет ли этот факт на нынешние напряженные отношения между правящими с президентской службой.

Delfi напоминает, что между правящими и президентской службой продолжаются разногласия по вопросу, кто должен участвовать в Советах ЕС. Представители СО-ХДЛ заявляют, что это прерогатива премьер-министра Ингриды Шимоните, а президентская служба убеждена, что это должен делать президент.

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