На границе с Беларусью нарастает напряжение, в Пабраде решили, где поселить нелегальных мигрантов

Литовская армия завершает строительство палаточного лагеря для нелегальных мигрантов, сообщил глава Центра регистрации беженцев Александр Кислов. Первые жители в этом лагере поселятся в понедельник вечером или во вторник утром.

"В центре проживают 176 иностранцев. 60 человек поселены на территории Вильнюсской заставы, в общежитии пограничников все места заняты, там живут 57 иностранцев", – сказал Кислов на пресс-конференции.

По его словам, палаточный лагерь разделен на две части – зону карантина (60 человек) и жилую зону (290 человек). "Уже почти все готово, привезли постель, матрасы. Сегодня вечером или завтра утром там разместят иностранцев", – заметил он.

Часть семей будет жить в Рукле.

"В ЦРБ будут жить в основном холостые мужчины", – сказал Кислов.

В понедельник вечером, по его словам, будет решен вопрос отмены изоляции 34 жителей центра.

"Вероятно, эти 34 человека и будут помещены в палаточный лагерь. Мигрантов, которые находятся на территории Вильнюсской заставы, переместят в изоляцию", – пояснил Кислов.

Он сказал, что в палаточном лагере есть все необходимое – места ночлега, санузлы с душем, туалеты, столовые и места для досуга.

"Каждая палатка рассчитана на 6 человек, в ней есть отопление, кондиционер, электричество, все, что может потребоваться", – заметил Кислов.

Есть и большие палатки - на 15 человек.

Он прокомментировал условия в таком лагере: "Это не так страшно, как пытаются изобразить, эти палатки использовали для нужд армии, они отвечают необходимым требованиям. Конечно, не хочу сравнивать условия в палатках и в зданиях – эти разные вещи, но что касается удовлетворения потребностей, здесь никакой разницы не будет", – заверил Кислов.

Он сказал, что есть несколько человек, которых вернуьи с территории Польши.

"Задержана семья и отдельные мужчины, всего 17 человек. Есть среди них и иностранцы которые пытались покинуть территорию Литвы, их задержали в Польше и вернули в Литву. По этому вопросу обратились в суд", – сказал глава ЦРБ.

Он сказал, что по утвержденным правилам, на питание одного беженца выделяют 2,80 евро в день, на детей - немного больше – поскольку их кормят 4 раза в день.

"Департамент миграции рассматривает дело каждого мигранта, многие дела рассматриваются в спешно порядке. Это значит, что цель процедуры - не предоставление убежища, а возвращение на территорию той страны, откуда они пришли. Каждое такое решение иностранец может обжалобвать", – сказал Кислов.

По его словам, в течение первого месяца с места жительства пытаются сбежать коло 1/3 мигрантов.

Он сказал, что для большинства нелегальных мигрантов Литва - страна транзита, их цель - попасть в другие страны ЕС.

"Выводы ДМ показывают, что их обращения за убежищем необоснованные, они не отвечают Женевской конвенции. В основном это экономические мигранты", – признал Кислов.

По его словам, мигранты, проживающие в ЦРБ могут покидать место жительства не больше чем на 72 часа, если беженцы задержаны, то этот срок сокращен до 24 ч, есть и такие, которым вообще запрещен покидать территорию ЦРБ.

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