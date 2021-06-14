В 1990-х годах Беларусь, Литва и Польша вышли из одной системы. Люди постарше помнят, как в советское время Беларусь и Литва соперничали по экономическим показателям в «социалистическом соревновании». Надои молока на корову были выше у литовцев, а яйценоскость кур — у белорусов.
Четверть века назад страны выбрали различные политические и экономические курсы. «Вы хотите, чтобы было как в Литве?» — этот риторический вопрос часто звучал в белорусской госпропаганде 25 лет назад.
Что имеем сейчас?
По показателям валового внутреннего продукта (ВВП) по состоянию на 2021 год (в долларах, данные МВФ) размер экономики Литвы больше, чем Беларуси.
Причем тенденция не в пользу Беларуси — и это еще до всяких там санкций. А в 2019 году Беларусь Литву еще обгоняла.
И это при том, что в Литве 2,8 миллиона населения, а в Беларуси — 9,4 миллиона. ВВП на душу населения в Беларуси уже почти в 3,5 раза меньше, чем в Литве, составляя около 6,5 тыс. долларов против 22 тыс. долларов. Огромный разрыв и по размеру зарплат и пенсий «простых людей». Если пересчитать ВВП или зарплаты по паритету покупательной способности, разрыв становится меньше, но все равно разница — в 2 раза (40,7 тыс. долларов против 20,5 долларов).
И если уж называть Литву пигмеем, то придется признать, что Беларусь по размеру своей экономики, а значит и по своим возможностям, еще меньше.
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