Литва — пигмей? Сравнение ВВП Литвы и Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси назвал Литву пигмеем. Однако экономическая статистика свидетельствует, что 3-миллионная Литва уже обогнала 9-миллионную Беларусь по размеру экономики, сравнивает "Наша Нива".

В 1990-х годах Беларусь, Литва и Польша вышли из одной системы. Люди постарше помнят, как в советское время Беларусь и Литва соперничали по экономическим показателям в «социалистическом соревновании». Надои молока на корову были выше у литовцев, а яйценоскость кур — у белорусов.

Четверть века назад страны выбрали различные политические и экономические курсы. «Вы хотите, чтобы было как в Литве?» — этот риторический вопрос часто звучал в белорусской госпропаганде 25 лет назад.

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Что имеем сейчас?

По показателям валового внутреннего продукта (ВВП) по состоянию на 2021 год (в долларах, данные МВФ) размер экономики Литвы больше, чем Беларуси.

Показатели

Причем тенденция не в пользу Беларуси — и это еще до всяких там санкций. А в 2019 году Беларусь Литву еще обгоняла.

Показатели

И это при том, что в Литве 2,8 миллиона населения, а в Беларуси — 9,4 миллиона. ВВП на душу населения в Беларуси уже почти в 3,5 раза меньше, чем в Литве, составляя около 6,5 тыс. долларов против 22 тыс. долларов. Огромный разрыв и по размеру зарплат и пенсий «простых людей». Если пересчитать ВВП или зарплаты по паритету покупательной способности, разрыв становится меньше, но все равно разница — в 2 раза (40,7 тыс. долларов против 20,5 долларов).

И если уж называть Литву пигмеем, то придется признать, что Беларусь по размеру своей экономики, а значит и по своим возможностям, еще меньше.

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