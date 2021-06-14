Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил с президентом США Джо Байденом возможности увеличить военное присутствие США в регионе, сообщило президентское ведомство.

В кулуарах саммита НАТО с Дж. Байденом встретились лидеры всех стран Балтии.

"Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона", - сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

По словам президента Литвы, участие США в повышении безопасности и улучшении обороны региона - "самый весомый фактор сдерживания России".

Как сказал Г. Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомы становящееся все более агрессивным поведение России и стремление интегрировать Беларусь в военные структуры РФ.

"Мы услышали заверение, что США видят наш регион как (регион) стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны", - сказал глава государства.

После саммита НАТО Дж. Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, что президент Дж. Байден на встрече с главой России В. Путиным передаст четкий месседж о единстве и сплоченности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России", - сказал Г. Науседа.

Он добавил в фейсбуке, что Дж. Байден обещал на встрече с президентом России отстаивать интересы безопасности региона.

"Связь между странами Балтии и США еще больше укрепилась", - отметил президент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!