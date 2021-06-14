Elektrum Lietuva: в мае электроэнергия в Литве подорожала на 13%

В мае цена на электроэнергию в Литве составила 50,35 евро за мегватт-час и была на 13% выше, чем в апреле. В Латвии и Эстонии среднемесячная цена на электроэнергию составила 48,42 евро за мегватт-час - на 11% выше, чем в апреле.

Между тем цены на электроэнергию на бирже Nord Pool за май выросла во всех зонах продаж биржи NordPool, а средняя цена на бирже составила 44,28 евро за мегватт-час – на 17% выше, чем в апреле, сообщает компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.

"Важным фактором, повлиявшим на цены на электроэнергию в мае, было сокращение по сравнению с прошлым месяцем на 34% и на 6%, по сравнению с прошлым годом, производства на ветряных установках. Кроме того, в мае в странах Северной Европы проходили ежегодные работы по проверке и надзору на атомных станциях, когда сокращаются их производственные мощности", – отметил в пресс-релизе директор pElektrum Lietuva Мартинас Гига.

В мае потребление электроэнергии в странах Балтии было на 4% выше, чем в такой же период год назад, в общей сложности - 2131 гигаватт-часов. Страны Балтии вместе взятые выработали 55% всей потребленной ими электроэнергии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!