Коронавирус в Литве: 66 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 66 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Это минимальное количество новых случаев с конца сентября прошлого года.

За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 893 молекулярных (ПЦР) и 2 тыс. 219 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 812 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8793 смерти.

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