В Литве найти строителя или мастера - миссия очень непростая

В Литве рынок недвижимости постепенно накаляется, растет количество сделок, при этом весь строительный сектор сталкивается с проблемой нехватки рабочих рук. Жители столицы отмечают, что найти мастера очень непросто, приходится ждать месяцами, кроме того, выросли цены на услуги.

В социальных сетях жители часто запрашивают информацию о мастерах-отделочниках. ПО ответам видно, что это нелегкая задача. С подобными проблемами сталкиваются не только вильнюсцы, но и жители других городов, например, Каунаса.

Delfi обратился за комментарием в строительные компании. Представитель одной из компании сказал, что цены в этой сфере выросли на 10-20%.

Глава компании "Под ключ" (Iki raktų) Миндаугас Пурас заметил, что в последнее время чувствуется рост заказов. Сейчас, чтобы получить услугу, надо ждать в очереди около месяца. В компании немало работников, поэтому это не самый долгий срок ожидания из того, с чем можно встретиться на рынке.

"Сейчас рынок недвижимости очень оживлен, поэтому понятно, что купившие жилье хотят вселиться в него, поэтому образуются очереди. Многие спрашивают о сроках, когда слышат, удивляются, но обычно соглашаются ждать. Бывают и те, кто пытается искать в другом месте, но потом возвращаются", – рассказал Пурас.

Правда, приходится ждать не только когда начнутся работы, но и когда их завершат. Работы стоят и из-за проблем с поставками некоторых материалов. По словам Пураса, из-за роста цен на сырье дорожают и работы.

Представитель компании Vilniaus namai Эрнестас Деманавичюс заметил, что их клиентам долго начала работ ждать не приходится, поскольку у них большая компания, есть немало работников. Он заметил, что из-за подорожания некоторых материалов на 50% немного подорожали и услуги.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что сейчас особенно не хватает узкоспециализированных специалистов, которые могли бы качественно выполнять работу: монтажников, каменщиков, отделочников, штукатуров, бетонщиков, водопроводчиков, сварщиков, электриков.

В настоящее время через компанию специалиста надо ждать иногда 3-6 месяцев, а если человек работает на себя – еще дольше.

Такая ситуация сложилась во всей Литве, но в Вильнюсе и на взморье ситуация самая сложная.

"Такая ситуация сложилась из-за летнего периода, когда такие работы особенно пользуются спросом. Кроме того, выросли масштабы таких работ на нелегальном рынке", – заметил Гедвилас.

По его словам, ситуацию улучшило бы введение 5% НДС на строительные работы (без материалов).

"Если бы действовал льготный НДС, то легальные подрядчики стали бы конкурентоспособнее, а у жителей появилось бы больше выбора – они смогли бы нанимать компании, которые качественно выполняют работы, а не нанимать работников, которые не платят налоги", – заметил Гедвилас.

Проблемы возникают и из-за нехватки работников. Сейчас на каждого безработного монтажника приходится 4 свободных рабочих места, на каждого бетонщика – 3. Из-за нехватки работников сейчас компании сталкиваются с серьезными проблемами.

"Среди безработных сейчас есть немало низкоквалифицированных работников, которые не могут устроиться на работу. Возможно, сейчас государство платит пособия большому число работников, которые называют себя строителями, но вряд ли таковыми являются", – заметил Гедвилас.

Он прогнозировал, что высокие цены на строительные работы продержатся как минимум до конца этого года. По его словам, из-за инфляции начнут расти зарплаты в сфере строительства, это обусловит подорожание услуг, но уже не такое значительное как во втором квартале этого года.

Рабочих, которые выполняют небольшие работы, можно найти и сейчас. Приложение Discontract ориентировано на поиск работников для таких работ, как замена унитаза, покраска стены, сборка мебели и т.д. Такого мастера можно вызвать в течение 2-3 дней.

"Если надо поклеить плитку, займет 4-7 дней. Сантехника или электрика можно получить в тот же день или в течение 2-3 дней", – заметил Янкус.

Директор Discontract Гедиминас Янкус сказал, что сейчас на строительном рынке растет как число заказов, так и цены. Почасовые расценки, по его словам, не изменились. Если речь идет об услугах электрика или сантехника - это от 25 евро в час, монтаж телевизора на стену - 18 евро в час.

По его словам, платформа провела опрос и выяснила, что цены на услуги нелегальных мастеров сравнялись с ценами на услуги специалистов, работающих через платформу.

"Нашей целью была "здоровая" цена: ниже чем в компаниях, мы надеялись, что цена будет выше, чем у нелегальных работников, но поняли, что работающие в тени стали повышать цены", – сказал глава Discontract.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!