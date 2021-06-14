Рейс Багдад - Минск и нелегальные мигранты на литовской границе: ситуация сложная, но помощь армии не потребуется

Власти Беларуси закрывают границу для Запада, но открывают для нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Европу. По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году в Литву из Беларуси уже пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, большинство из них – граждане Ирака. Это в три с половиной раза больше, чем за весь 2020 год. О том, что предпринимает в связи с этим литовские пограничники, говорим с гостем студии, заместителем главы Службы охраны госграницы Литвы Видасом Мачайтисом.

- Какая общая ситуация на границе складывается на данный момент? Какие последние оперативные данные по нелегальным мигрантам, которые были задержаны?

- Ситуация остаётся сложной. Сейчас мы боремся не только с контрабандой, а и с нелегальной миграцией. Наши службы ощутили эту проблему с 25 мая. По последним сводкам результат достаточно хороший. Если за прошлую неделю мы задержали 108 нелегальных мигрантов, то на этой данный показатель идёт на спад. Сегодня мы опять ждём результатов рейса Багдад-Минск. Именно после него на прошлых выходных было задержано много нелегальных мигрантов, которые пошли из Беларуси на Литовскую Республику. Ситуация остаётся сложной, поскольку много нелегальных мигрантов находится в нашем центре беженцев и подразделениях, располагающихся прямо на линии границы.

- С каких стран на данный момент больше всего ловят нелегальных мигрантов?

- За последние две недели больше всего людей из Ирана, Ирака, Турции, Йемена. Несколько белорусов, а также один русский попросили политического убежища.

- Как на практике Вы ловите мигрантов? Как проходит данный процесс? Куда их помещают? Какова дальнейшая процедура?

- Когда мы видели, что ситуация усложняется, то вдвое усилили наши наряды на границе, а в некоторых участках даже втрое. Приехали пограничники из других подразделений, где менее сложная ситуация. Пришли на помощь сотрудники внутренней службы. Особенно нам помогают стрелки.

Nelegalių migrantų sulaikymas Foto: VSAT

Ситуация такова, что мы охраняем границу, а нелегальные мигранты стараются избежать наших сотрудников. Литва для них только транзитная страна. Однако было несколько случаев, когда увидев на линии границы наших пограничников, нелегалы всё равно идут прямо на них и просят убежище.

Мы их задерживаем, привозим в подразделение на границе. Нашей первой задачей является избежать пандемии и новых видов коронавируса, которые эти люди могут привезти с собой. В подразделении мы сперва делаем тестирование и только потом начинаем все процедуры. Когда мы получаем разрешение с департамента миграции, то отвозим их в центр в Пабраде.

- Как людей, которые по мнению экспертов, не заслуживают политического убежища депортировать обратно? Это вообще возможно?

- Раньше это было возможно. Как показывает статистика, из этих 108 человек, задержанных на прошлой недели, убежище получили только 4 белоруса и один россиянин. Всем остальным было отказано. Эти люди должны сами вернуться в свои страны или же мы будем их высылать.

- В каких участках границы сейчас складывается наиболее сложная ситуация?

Это Игналинский, Шальчининкский и Лаздияйский районы.

- Какова миссия и роль Союза стрелков Литвы в данном процессе? Какие у них полномочия и процедура действий, если они встречают нелегального мигранта?

- Они не патрулируют одни, а находятся в составе с нашими пограничниками. Стрелки только оказывают нам помощь, например, вместо двух пограничников в наряде мы можем поставить одного.

Foto: DELFI

- Самая главная опасность нелегалов из Азиатских стран заключается в том, что они могут привезти в Литву новый штамм вируса. Насколько сотрудники государственной границы Литвы находятся в безопасности, на случай того, если кто-то заразится?

- Мы уже провели вакцинацию. Более 80% наших пограничников уже привиты или переболели коронавирусом. У нас есть все средства для того, чтобы охранять государство от этого. Из более 300-от задержанных мигрантов только несколько человек получили положительный результат теста на коронавирус.

- Вы говорили, что за последние сутки не было задержано ни одного нелегала (за 9 июня - Delfi). С чем это связано? Они просто не попались пограничникам или же дело в усилении границы?

- Когда мы боремся с нелегальной миграцией, то знаем, что задерживаем около 100 процентов всех нелегалов. Наша система очень хорошо работает, люди к этому подготовлены. К сожалению, на некоторых участках у нас всё ещё нет камер. Однако мы тесно сотрудничаем с местными жителями, поэтому несколько раз они информировали нас о незнакомцах. Мы приезжали и проверяли. По такой информации от местных нелегальных мигрантов также задерживали.

Вернусь к вопросу о возвращении этих людей, например, на территорию Беларуси. Раньше, когда у нас были хорошие отношения с Беларусью, депортация была возможна. После проверки информации мы проводили совместные расследования на границе. Однако сейчас такого уже нет. Беларусь на данный момент даже не признаёт наглядных фактов, например, когда на их границе отчётливо видны следы нелегалов.

Есть такая контрольно-следственная полоса. Например, вчера мы получили от главного пограничного представителя Беларуси сообщение о том, что у них не было мигрантов. Он уверял, что никто не приходит, а литовская сторона не имеет никаких доказательств. Ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная. Они не идут на обмен информацией о нелегальной контрабанде и миграции.

- Однако, когда Вы поймали граждан Беларуси, которые просили политическое убежище, реакция сразу же последовала от коллег.

- Да, и мы понимаем, что это политические действия. Когда мы сообщаем им о том, что были задержаны граждане Ирана или же Сирии, то они на это никак не реагируют и не признают. Как только задержали четверых граждан Беларуси и одного из России, то они сразу же вышли на связь и попросили вернуть этих людей обратно. Эти люди уже получили убежище в Литовской Республике и живут здесь.

- В последние недели информации о контрабанде сигарет поступает не так уж и много. Это из-за того, что её перекрыла новость о потоке нелегальных мигрантов? Или же положение действительно улучшилось?

- Когда контрабандисты видят, что идёт усиление на границе, то они понимают о возможности задержания. Они стараются избегать этого и ждут пока это всё волнение спадёт. После этого они опять начнут делать свои нехорошие дела.

- Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорила о том, что у государства есть несколько планов на случай ухудшения положения. Один из них заключается в строительстве палаточного лагеря для беженцев. Насколько на данный момент мы близки к этой реальности?

- В центре в Пабраде (Центр регистрации иностранцев) у нас заполнены все места. Там идёт такой поток, что как только место освободится, то оно сразу же и занимается. Мы уже приготовили одно из общежитий в нашей школе пограничников, где должно поместиться около 30-ти человек. Мы видим, что в этом есть нужда. Если неделя за неделей будут задерживаться до 300-от нелегальных мигрантов, то мы должны смотреть вперёд и подготовить палаточный городок, чтобы поместить людей. Конечно, помимо этого мы работаем с местными самоуправлениями. Если будет вызвана экстремальная ситуация, тогда мы будем смотреть другие места.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

- В каком случае для охраны государственной границы может быть задействована армия и какую роль она должна выполнять?

- Думаю, что мы до этого не дойдём. У Армии Литвы есть и свои задачи, которые они должны выполнять. Тем более, мы знаем, что в этом году у соседей будут проведены учения "Запад-2021". Пограничники с помощью других институтов достаточно хорошо охраняют государство и границу. Таких проблем, чтобы задействовать армию, на данный момент у нас нет.

- Аналогичные проблемы с нелегальной миграцией на сегодняшний день имеет и Польша. Однако в Латвии всё спокойно. Почему в Латвию не особо сильно бегут?

- Мы связываем это с политической ситуацией. Да, до прошлой недели в Латвии не было задержано ни одного нелегального мигранта, но вчера получили информацию о 4-х выходцах из Ирана. Однако у нас триста нелегальных мигрантов за это время, а у них только четверо. От поляков до нас тоже доходит информация. На данный момент у них около 180-ти нелегальных мигрантов, однако числа всё равно поменьше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!