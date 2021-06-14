В Вильнюсе снова перекрашены стены в подземном переходе

Похоже, подземный переход на ул. Салтонишкю в Вильнюсе еще не раз изменится.

В 2021 году этот переход стал одним из ярчайших примеров разногласий в обществе из-за прав общины ЛГБТ. В минувшие выходные стены в подземном переходе снова перекрасили, на тих появились буквы LGBTQ, пишет 15min.lt.

Напомним, что 11 марта этого года на стенах этого подземного перехода по инициативе художников Каролины Римкуте и Линаса Салучки появился радижный флаг, но вскоре его закрасили литовским триколором.

Римкуте тогда сказала Delfi, что о больных местах в обществе надо говорить через искусство – этот язык всем понятен. Искусство, по ее словам, хороший способ для решения социальных проблем, осуществление различных инициатив, а просто разговоры на какую-то тему зачастую переводятся на личности. По мнению Римкуте, художественные инициативы снимают личностный акцент, открывают дверь для позитивных диалогов.

Римкуте сказала, что ее друг Салучка уже давно облюбовал стену Салтонишкского пешеходного перехода, внимание привлекла ее неровная поверхность. "Она неровная, поэтому там появилось немного рисунков, только какие-то попытки их нарисовать, тэги. Он думал о ней", – сказала Римкуте.

Для рисунка на стене разрешений не нужно, этот переход - одно из мест, где разрешается рисовать на стенах.

"Мы удивились, что все так быстро исчезло. Стена общая, все могут рисовать – триколор это не оскорбление. Но есть такой момент - его изображают не патриоты, а гомофобы, которые прикрываются патриотизмом. Это интересное действие, вскрывающее страхи некоторых людей.

Настроение не испорчено, не надо относиться к этому пессимистически – закрасили и закрасили. На эту тему обычно не бывает диалогов, пытаются заставить замолчать. Но не надо бояться, не надо давать затыкать себе рот, надо говорить, не забывать о творческих инициативах", – сказала Римкуте.

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