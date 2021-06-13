Опрос: жители Литвы склонны поддерживать узаконивание партнерских отношений между людьми разного пола

Жители Литвы склонны поддерживать узаконивание партнерских отношений между людьми разного пола, но не одного пола, показывает опрос, проведенный Vilmorus в мае.

По данным опроса, почти половина опрошенных литовцев поддержали бы узаконивание регистрации партнерских отношений лиц разного пола и чуть более десятой части - однополые партнерства.

Предложения разрешить нотариусам регистрировать разнополые партнерства поддержали 46 процентов, не согласились 30 процентов респондентов, результаты опроса были объявлены Нотариальной палатой в воскресенье.

Возможность того, что нотариус может зарегистрировать брак лиц разного пола, поддержали 41% и 33% возражали.

По мнению социологов Vilmorus, ответы остальные утверждения опроса были отрицательными: 14% поддержали возможность регистрации однополых партнерств, 67% - нет. Предложение зарегистрировать однополые браки поддержали 9%, против - 77% респондентов.

Нотариальная палата сообщает, что вопросы об отношении к узакониванию однополых партнерств и браков включаются в опросы ежегодно с 2015 года. Самая низкая поддержка гомосексуальных партнерств - 10 процентов - наблюдалась в 2015 году, самая высокая - 15 процентов - в 2020 году.

Наибольшая поддержка однополых браков ощущалась в 2020 году - 11 процентов, наименьшая - в 2016 году, когда ее поддержали 7 процентов респондентов.

Опрос также показал, что литовцы поддерживают идею о том, что нотариусы могут оформлять развод, если разведенные супруги не имеют несовершеннолетних детей и не оспаривают имущество. Такое предложение поддержали бы 67% респондентов, как и в 2015 году, когда впервые узнавали мнение о такой возможности.

11–21 мая по заказу Нотариальной палаты Литвы был проведен репрезентативный опрос, в ходе которого были опрошены 1004 человека в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 30 городах и 35 деревнях страны.

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